Исследователи из Journal of Applied Developmental Psychology утверждают, что дети испытывают более сильную привязанность к домашним животным, чем к своим братьям и сестрам.

Проводя опросы среди мальчиков и девочек двенадцати лет, психологи обнаружили, что дети предпочитают делиться своими секретами именно с питомцами, даже несмотря на то, что те не могут ответить им.

Среди домашних животных наибольшая эмоциональная связь наблюдается с собаками, при этом девочки проявляют большую привязанность к животным, чем мальчики.