Стоит ли купать котенка?

В мире животных
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стоит ли купать котенка?

Мыть следует, но не часто.

 

Здоровые животные, как правило, не имеют неприятного запаха. Кошки, собаки, кролики и морские свинки сами заботятся о своей гигиене, отметил ветеринарный врач-терапевт, хирург, ортопед и рентгенолог Александр ПОЛОЗ.

При мытье мы удаляем не только грязь, но и защитный слой кожи животного, который предохраняет его от воспалений и трещин…

Для заботливых хозяев хорошим решением может стать сухой шампунь. Его нужно нанести на шерсть, а затем тщательно вычесать питомца. У котов запах, как правило, исходит от лотка, поскольку они не ходят в одно и то же место дважды.

Таким образом, если запах присутствует, то вопросы следует адресовать не питомцу, а его владельцу.

#гигиена #шампунь #запах
Видео