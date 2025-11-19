Мыть следует, но не часто.

Здоровые животные, как правило, не имеют неприятного запаха. Кошки, собаки, кролики и морские свинки сами заботятся о своей гигиене, отметил ветеринарный врач-терапевт, хирург, ортопед и рентгенолог Александр ПОЛОЗ.

При мытье мы удаляем не только грязь, но и защитный слой кожи животного, который предохраняет его от воспалений и трещин…

Для заботливых хозяев хорошим решением может стать сухой шампунь. Его нужно нанести на шерсть, а затем тщательно вычесать питомца. У котов запах, как правило, исходит от лотка, поскольку они не ходят в одно и то же место дважды.

Таким образом, если запах присутствует, то вопросы следует адресовать не питомцу, а его владельцу.