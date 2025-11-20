Кошачьи «лица» могут сильно различаться, однако, как показали исследования ученых из Портсмутского университета, общественный успех котика не зависит от его внешнего вида.

Исследователи утверждают, что для приютских котов их выражение лица не влияет на шансы обрести новый дом; гораздо важнее оказывается язык тела.

Таким образом, даже если у кошки выражение «лица» выглядит недовольным, но она ласково трется головой или боком о спальный ящик, шансы на то, что ее возьмут в дом, значительно увеличиваются.