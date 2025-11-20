Baltijas balss logotype
Какие котики пользуются наибольшей популярностью у людей 2 1116

В мире животных
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие котики пользуются наибольшей популярностью у людей

Кошачьи «лица» могут сильно различаться, однако, как показали исследования ученых из Портсмутского университета, общественный успех котика не зависит от его внешнего вида.

 

Исследователи утверждают, что для приютских котов их выражение лица не влияет на шансы обрести новый дом; гораздо важнее оказывается язык тела.

Таким образом, даже если у кошки выражение «лица» выглядит недовольным, но она ласково трется головой или боком о спальный ящик, шансы на то, что ее возьмут в дом, значительно увеличиваются.

#домашние животные #кошки #исследования #язык тела
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    20-го ноября

    Особо ценятся кошки с буквой М на лбу. Мусульмане считают это напоминанием о пророке Мухамеде, а христиане - о Деве Марии.

    4
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Микелис Янсонс
    20-го ноября

    С каких пор имя этого мух или мох.. (да плевать) у бибизянычей пишется латиницей (или кириллицей)? 🙄 Первый раз такую теорию шизы встречаю.

    0
    3

