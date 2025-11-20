Baltijas balss logotype
Каковы сходства между черепахами и антилопами гну? Вы точно не догадаетесь!

В мире животных
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каковы сходства между черепахами и антилопами гну? Вы точно не догадаетесь!

Антилопы гну, как и многие другие жители Африки, вынуждены регулярно совершать длительные путешествия в поисках воды и пищи. Некоторые стада гну могут преодолевать до 1900 км за одно путешествие в поисках новых пастбищ.

 

Ранее считалось, что антилопы должны часто останавливаться у водоемов во время таких долгих путешествий, особенно учитывая, что они перемещаются по жаркому африканскому климату. Однако недавние исследования показали, что гну способны обходиться без воды целых пять дней подряд.

В недавней публикации в журнале Nature исследователи из Лондонского университета и их африканские коллеги сообщают, что такая выносливость антилоп гну обусловлена их мышцами, которые функционируют значительно эффективнее, чем у других животных. Как известно, любая мышечная активность требует химического топлива: для сокращения мышечные клетки используют специальные высокоэнергетические молекулы. Обычно лишь около 25% этой энергии используется для работы, остальная часть теряется в виде тепла. Однако гну расходуют энергию гораздо более рационально: на полезную работу у них уходит целых 62,6%.

Интересно, что единственными животными, которые могут похвастаться более эффективными мышцами, являются черепахи (речь идет о тех видах, которые были специально изучены). Поскольку мышцы гну выделяют меньше тепла, они не перегреваются во время миграций и, следовательно, нуждаются в меньшем количестве воды для охлаждения — поэтому они пьют реже.

Читайте нас также:
#животные #Африка #природа #исследования #энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

