Новый вид хорьков обнаружен в заповеднике на юго-западе Китая. Mustela mopbie, как их назвали исследователи, отличаются небольшими размерами и легко проникают в узкие щели и пещеры, чтобы охотиться.

О своем открытии ученые также рассказали в международном рецензируемом журнале Journal of Systematics and Evolution.

Согласно опубликованной информации, в июле и августе 2024 года представители совместной экспедиционной группы, куда входили исследователи из Института зоологии Академии наук Китая, Западно-китайского педагогического университета и Сычуаньского университета, поймали в заповеднике Дафэндин троих хорьков, комплексный анализ геномных и морфологических признаков которых позволил говорить об обнаружении нового вида. Он получил название Mustela mopbie.

Относящиеся к нему животные отличаются небольшими размерами, благодаря которым могут проникать в узкие щели и пещеры, чтобы ловить насекомых и мелких грызунов. По убеждению исследователей, открытие Mustela mopbie открывает новые перспективы в понимании того, как мелкие хищники адаптируются к различным средам обитания посредством генетических вариаций в сложных экологических условиях.