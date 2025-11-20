Baltijas balss logotype
Неизвестный вид китайских хорьков произвел революцию в мировой зоологии 0 156

В мире животных
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти животные, они такие милые.

Эти животные, они такие милые.

Они могут проникать в узкие щели и пещеры, чтобы ловить насекомых и мелких грызунов.

Новый вид хорьков обнаружен в заповеднике на юго-западе Китая. Mustela mopbie, как их назвали исследователи, отличаются небольшими размерами и легко проникают в узкие щели и пещеры, чтобы охотиться.

О своем открытии ученые также рассказали в международном рецензируемом журнале Journal of Systematics and Evolution.

Согласно опубликованной информации, в июле и августе 2024 года представители совместной экспедиционной группы, куда входили исследователи из Института зоологии Академии наук Китая, Западно-китайского педагогического университета и Сычуаньского университета, поймали в заповеднике Дафэндин троих хорьков, комплексный анализ геномных и морфологических признаков которых позволил говорить об обнаружении нового вида. Он получил название Mustela mopbie.

Относящиеся к нему животные отличаются небольшими размерами, благодаря которым могут проникать в узкие щели и пещеры, чтобы ловить насекомых и мелких грызунов. По убеждению исследователей, открытие Mustela mopbie открывает новые перспективы в понимании того, как мелкие хищники адаптируются к различным средам обитания посредством генетических вариаций в сложных экологических условиях.

#животные #наука #экология #природа #генетика #Китай
