Уже 2000 лет назад Плиний Старший утверждал, что слоны испытывают неприязнь к мышам. По его словам, эти гигантские животные даже могут отказаться от пищи, если она имеет запах грызунов.

Недавно данная легенда была проверена на канале Discovery. На пути двух слонов помещали ком слоновьего помета, который сдвигали с места с помощью веревки, когда животные приближались. В этом случае слоны спокойно продолжали свой путь. Однако, когда под навозом находилась мышь, и ком переворачивали, высвобождая грызуна прямо перед слонами, они отскакивали и обходили его стороной. Тем не менее, их реакция могла быть вызвана не страхом, а удивлением от неожиданного появления объекта на их пути. Это вовсе не обязательно должна быть мышь. У слонов слабое зрение, и вряд ли они сразу смогли бы разглядеть, кто перед ними.

Сотрудники зоопарков и цирков утверждают, что если положить мышь прямо на спину слона или даже ткнуть ей ему в глаз, он не проявит никакой реакции. Эта разница в свидетельствах может быть объяснена тем, что каждое животное обладает своим характером. Например, существуют кошки, которые убегают от мышей или крыс, но это не означает, что страх перед ними характерен для всех кошек. Аналогично может быть и со слонами: до сих пор не установлено, является ли боязнь мышей их общей чертой или же это исключение.