Стаи животных, где вожди имеют значительное влияние, могут столкнуться с проблемами из-за ошибочных решений своих лидеров. В таких случаях стае стоит рассмотреть возможность замены вожака на более компетентного. Но действительно ли происходят такие «перевыборы»? Исследования биологов из Оксфордского университета, которые на протяжении многих лет наблюдают за поведением почтовых голубей, показали, что, по крайней мере у них, вожак может быть заменён.

На первый взгляд, стая почтовых голубей может показаться хаотичной, однако на самом деле она имеет двойную иерархию. На земле, когда птицы кормятся, доминируют более крупные и агрессивные особи, а в воздухе во время полёта инициативу перехватывают другие. Зоологи пришли к выводу, что вождами голубей в полёте становятся те, кто летает быстрее остальных. Эти результаты были опубликованы в прошлом году в журнале Current Biology.

Ранее считалось, что указания лидера по выбору направления полёта передаются вниз по иерархии, доходя до каждого члена стаи. Однако новое исследование показало, что ситуация обстоит несколько иначе. Эксперимент заключался в том, что птиц искусственно сбивали с их естественного суточного ритма, в результате чего, будучи выпущенными на свободу, они плохо ориентировались и не могли найти правильный путь домой. (По сути, у голубей вызывали джетлаг — синдром смены часовых поясов, который мы испытываем, например, при перелёте через несколько часовых поясов.) Эксперимент проводился с восемью группами голубей, в каждой из которых было по пять птиц. Их отслеживали с помощью GPS-датчиков. В некоторых случаях джетлаг вызывали только у вожака, в других — у всех членов стаи. При общей дезориентации вся группа отклонялась от правильного направления, но когда сбивали чувство времени только у вожака, стая в большинстве случаев сохраняла верный курс.

Иными словами, неверные указания лидера игнорировались стаей, которая сама выбирала правильное направление. Дезориентированный вожак, как правило, меньше времени вел стаю, за ним следовало всё меньше голубей, он терял влияние и, в конечном итоге, своё положение в группе — лидер отправлялся в отставку. Полные результаты экспериментов описаны в статье в журнале Biology Letters.

«Предыдущие исследования выявили чёткую иерархию в управлении стаей. Каждый голубь занимает определённое место в зависимости от его вклада в принятие решений при выборе направления полёта. В нашем исследовании мы попытались выяснить, в какой степени сигналы, поступающие от главного голубя, воспринимаются всеми членами стаи. Действительно ли решения лидера просто передаются вниз по иерархии, или же птицы низкого ранга могут контролировать направление полёта? Изменяя чувство времени у главного голубя, мы пытались вызвать у него ошибки в навигации и наблюдали, сохранял ли дезориентированный лидер своё ведущее положение, или же стая могла игнорировать его неверные указания», — комментирует полученные результаты Изобель Уоттс (Isobel Watts), руководившая исследованием. «Точный механизм, позволяющий стае оценивать правильность сигналов от вожака, всё ещё неясен. Однако можно предположить, что сбитый с толку лидер, сомневаясь в своих силах, начинает больше присматриваться к действиям других членов стаи, или же птицы, ощущая слабость своего лидера, начинают больше контролировать полёт в нужном направлении.»

«Хотя стаи почтовых голубей придерживаются довольно стабильной иерархии при принятии решений, мы смогли показать, что эта иерархия становится гибкой в критических ситуациях. Такая гибкость позволяет стае следовать правильному курсу, а не безропотно подчиняться неверным указаниям вожака, что особенно важно для мигрирующих птиц, ведь правильное направление миграции для них — вопрос жизни и смерти», — добавляет соавтор работы Дора Биро (Dora Biro).