Радужная форель, разводимая на рыбных фермах, не всегда чувствует себя комфортно в этих условиях: все рыбы выделяют аммиак в результате обмена веществ, и если большое количество рыб сосредоточено в ограниченном пространстве, при несбалансированном питании и недостаточной свежести воды, уровень аммиака может значительно возрасти. Высокая концентрация аммиака негативно сказывается на иммунной системе рыб, что делает их более уязвимыми к инфекциям и провоцирует воспалительные реакции.

Ситуацию можно улучшить, изменив условия содержания рыб. Однако также желательно иметь средство, способное снизить негативное воздействие аммиака на здоровье рыб. Исследователи из научных учреждений Ирана и Таиланда в журнале Aquaculture сообщают, что порошок из гибискуса, известный как суданская роза, может стать таким антиаммиачным средством. Из цветков суданской розы готовят напиток каркаде; в её листьях и других частях содержатся различные полезные вещества, обладающие противоспазматическим, противолихорадочным и диуретическим эффектами.

Для эксперимента было выбрано около пятидесяти молодых радужных форелей весом примерно 8 граммов, которые были распределены по нескольким шестнадцатилитровым аквариумам, по сорок рыб в каждом. Одним рыбам давали обычный корм, другим добавляли 0,5% порошка из гибискуса, а третьим — 1% этого добавки. Спустя два месяца рыб пересадили на сутки в аквариумы с повышенной концентрацией ионов аммония (то есть с высоким уровнем аммиака).

У всех рыб аммиак активировал воспалительные ферменты и повышал уровень воспалительных белков в печени; соответственно, содержание противовоспалительных и противоинфекционных молекул было ниже. При этом форели, получавшие добавку в 0,5% порошка суданской розы, демонстрировали более быстрый рост и становились крупнее. У всех, кто получал добавку гибискуса, печень и иммунная система были в лучшем состоянии, в крови наблюдалось меньше воспалительных молекул и больше антител, а слизь, покрывающая тело, обеспечивала лучшую защиту от бактерий. В целом авторы исследования рекомендуют для более успешного разведения радужной форели добавлять 0,5–1% гибискусовой пищевой добавки для укрепления здоровья рыб.