Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каркаде защищает форель от аммиака - исследование 0 183

В мире животных
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каркаде защищает форель от аммиака - исследование

Радужная форель, разводимая на рыбных фермах, не всегда чувствует себя комфортно в этих условиях: все рыбы выделяют аммиак в результате обмена веществ, и если большое количество рыб сосредоточено в ограниченном пространстве, при несбалансированном питании и недостаточной свежести воды, уровень аммиака может значительно возрасти. Высокая концентрация аммиака негативно сказывается на иммунной системе рыб, что делает их более уязвимыми к инфекциям и провоцирует воспалительные реакции.

 

Ситуацию можно улучшить, изменив условия содержания рыб. Однако также желательно иметь средство, способное снизить негативное воздействие аммиака на здоровье рыб. Исследователи из научных учреждений Ирана и Таиланда в журнале Aquaculture сообщают, что порошок из гибискуса, известный как суданская роза, может стать таким антиаммиачным средством. Из цветков суданской розы готовят напиток каркаде; в её листьях и других частях содержатся различные полезные вещества, обладающие противоспазматическим, противолихорадочным и диуретическим эффектами.

Для эксперимента было выбрано около пятидесяти молодых радужных форелей весом примерно 8 граммов, которые были распределены по нескольким шестнадцатилитровым аквариумам, по сорок рыб в каждом. Одним рыбам давали обычный корм, другим добавляли 0,5% порошка из гибискуса, а третьим — 1% этого добавки. Спустя два месяца рыб пересадили на сутки в аквариумы с повышенной концентрацией ионов аммония (то есть с высоким уровнем аммиака).

У всех рыб аммиак активировал воспалительные ферменты и повышал уровень воспалительных белков в печени; соответственно, содержание противовоспалительных и противоинфекционных молекул было ниже. При этом форели, получавшие добавку в 0,5% порошка суданской розы, демонстрировали более быстрый рост и становились крупнее. У всех, кто получал добавку гибискуса, печень и иммунная система были в лучшем состоянии, в крови наблюдалось меньше воспалительных молекул и больше антител, а слизь, покрывающая тело, обеспечивала лучшую защиту от бактерий. В целом авторы исследования рекомендуют для более успешного разведения радужной форели добавлять 0,5–1% гибискусовой пищевой добавки для укрепления здоровья рыб.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео