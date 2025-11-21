Baltijas balss logotype
Почему собаки издают рычание?

В мире животных
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки издают рычание?

Собаки не просто сообщают о своём размере с помощью рычания, но могут также «привирать» в сторону увеличения, однако только во время игры.

 

Этологи, занимающиеся изучением поведения животных, из университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште провели исследование, чтобы выяснить, как рычание собаки влияет на других собак. Оказалось, что эффект различается в зависимости от того, рычит ли собака во время игры (например, когда она перетягивает с хозяином любимую игрушку) или защищает свою еду. Это, в общем-то, ожидаемо, но в чём именно заключается разница?

Исследователи проигрывали собакам записи «пищевого» и «игрового» рычания других собак, которые не участвовали в эксперименте, и одновременно с каждым проигрыванием демонстрировали два визуальных стимула: фотографии собак в натуральную величину. Одна из фотографий соответствовала акустическим характеристикам рычания (зависимым от длины голосового тракта), а другая была изображена в увеличенном размере по сравнению с той собакой, которая «рычала» на записи. Экспериментаторы фиксировали, на каком изображении собака-участник сосредоточит своё внимание, услышав запись.

На «пищевое рычание» собака-участник эксперимента обращала внимание на собаку соответствующего размера. Однако при «игровом» рычании она смотрела на фотографию более крупной собаки, даже если на самом деле рычала меньшая. Результаты исследования, опубликованные в последнем выпуске журнала Applied Animal Behaviour Science, показывают, что в ситуации реального конфликта собаки «рычат о своём размере честнее».

Известно много сигналов, с помощью которых животные преувеличивают свой размер в контакте с конкурентами или противниками. Однако противоположное явление — «преувеличение» в мирных целях и «честность» в конфликтных ситуациях — было зафиксировано исследователями впервые. Возможно, если бигль попытается изобразить лабрадора, защищая свою еду, это может привести к травмам. Однако в игре маленькая собака ничем не рискует, притворяясь большой, поскольку другой участник игры видит её реальный размер и способен «оценить шутку», действуя осторожно.

Авторы исследования предполагают, что в целом утрирование — это часть арсенала «игровых сигналов», характерных для социальных животных, представляющих поведение, не соответствующее реальности. Например, в стае играющих койотов или волков альфа-самцы могут менять роли с более слабыми особями: падать на спину, принимая позу подчинения, или убегать, что они никогда не делают «в реальном мире». Такие сигналы служат койотам, шакалам, волкам и собакам для того, чтобы договориться: «эта наша грубая возня, погони и прикусывания — всего лишь игра».

#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
