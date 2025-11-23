Baltijas balss logotype
Исследователи предупредили о возможности заражения собак супербактериями через сырое мясо

В мире животных
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи предупредили о возможности заражения собак супербактериями через сырое мясо

Специалисты Бристольского университета установили, что кормление собак сырым мясом может привести к заражению питомцев кишечной палочкой, устойчивой к ципрофлоксацину. Результаты исследования опубликованы в журнале One Health.

 

Кишечная палочка (Escherichia coli) может стать причиной пищевого отравления и является одной из основных причин серьезных заболеваний, включая инфекции мочевыводящих путей и сепсис. Ципрофлоксацин относится к классу антибиотиков (фторхинолонов), применяемых для лечения различных бактериальных инфекций у людей и животных, и, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считается критически важным антибиотиком.

В исследовании участвовали 600 домашних собак. Владельцев питомцев попросили заполнить анкету, что позволило собрать детальную информацию о каждой собаке, ее питании, условиях жизни и получаемом лечении. Также был проведен микробиологический анализ образцов, собранных у каждого животного.

По словам исследователей, собранные данные позволили провести статистический анализ, который показал, что наличие сырого мяса в рационе было единственным значимым фактором, связанным с обнаружением устойчивых к антибиотикам бактерий в фекалиях собак.

Чтобы решить эту проблему, ученые предложили дополнительно мотивировать компании, производящие сырые корма для собак, закупать мясо у фермеров, строго соблюдающих правила использования противомикробных препаратов, и проверять мясо на наличие устойчивых патогенов перед продажей. Также было предложено ввести более строгие ограничения на допустимое количество бактерий в мясе, предназначенном для употребления в сыром виде.

#животные #безопасность #питание #антибиотики #здоровье
Оставить комментарий

