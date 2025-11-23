Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах 0 252

В мире животных
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах

Кролики обычно либо прыгают, либо ходят. Однако кролик породы sauteur d’Alfort способен только ходить — как на всех четырёх ногах, так и на двух. Прыжки для него невозможны: вместо этого он поднимает своё тело и передвигается на передних лапах, напоминая циркового акробата, который ходит на руках.

 

Исследователи из Университета Порту в журнале PLoS Genetics сообщают, что причиной этого является мутация в гене RORB. Она была обнаружена в результате скрещивания кроликов-акробатов с новозеландскими кроликами, которые способны нормально прыгать.

Потомство оказалось разнообразным: некоторые особи прыгали, а другие передвигались «на руках». Сравнив геномы обеих групп, учёные выявили генетический дефект, который мешал кроликам sauteur d’Alfort выполнять прыжки, как их сородичи. По сути, их передвижение на передних лапах — это неудавшийся прыжок: задние лапы отталкиваются, а передние забывают, что нужно делать.

Белок, кодируемый геном RORB, необходим нейронам спинного мозга для координации сигналов от двигательных нейронов. Пока кролик просто медленно идёт, нейроны с дефектным RORB функционируют нормально, но в момент, когда он пытается прыгнуть, нейроны не могут согласовать движения задних и передних лап. Мыши с аналогичной мутацией также становятся на передние лапы, когда собираются бежать. Возможно, изучение кроликов-акробатов поможет лучше понять некоторые наследственные заболевания опорно-двигательного аппарата у людей.



Читайте нас также:
#генетика #биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кинологи объяснили, почему собака теряет вес при хорошем аппетите
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
Изображение к статье: Почему у собак появляется седина?
Изображение к статье: Исследователи предупредили о возможности заражения собак супербактериями через сырое мясо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео