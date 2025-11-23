Кролики обычно либо прыгают, либо ходят. Однако кролик породы sauteur d’Alfort способен только ходить — как на всех четырёх ногах, так и на двух. Прыжки для него невозможны: вместо этого он поднимает своё тело и передвигается на передних лапах, напоминая циркового акробата, который ходит на руках.

Исследователи из Университета Порту в журнале PLoS Genetics сообщают, что причиной этого является мутация в гене RORB. Она была обнаружена в результате скрещивания кроликов-акробатов с новозеландскими кроликами, которые способны нормально прыгать.

Потомство оказалось разнообразным: некоторые особи прыгали, а другие передвигались «на руках». Сравнив геномы обеих групп, учёные выявили генетический дефект, который мешал кроликам sauteur d’Alfort выполнять прыжки, как их сородичи. По сути, их передвижение на передних лапах — это неудавшийся прыжок: задние лапы отталкиваются, а передние забывают, что нужно делать.

Белок, кодируемый геном RORB, необходим нейронам спинного мозга для координации сигналов от двигательных нейронов. Пока кролик просто медленно идёт, нейроны с дефектным RORB функционируют нормально, но в момент, когда он пытается прыгнуть, нейроны не могут согласовать движения задних и передних лап. Мыши с аналогичной мутацией также становятся на передние лапы, когда собираются бежать. Возможно, изучение кроликов-акробатов поможет лучше понять некоторые наследственные заболевания опорно-двигательного аппарата у людей.





