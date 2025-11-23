Когда мы видим рыбу, плавающую брюхом кверху, первое, что приходит на ум, — это её смерть. Однако это правило не всегда применимо ко всем видам рыб. Океанографы и морские биологи обнаружили, что некоторые из них могут жить в таком положении на протяжении всей жизни, не испытывая при этом никаких проблем со здоровьем.

Исследователи получили в свое распоряжение видео, снятое в глубоководном желобе Идзу-Огасавара, расположенном в Тихом океане у берегов Японии. На записи была запечатлена крупная скалярия, плавающая брюхом вверх. Вместо того чтобы волноваться о судьбе рыбы-ангела, океанографы вспомнили, что в 1999 году другие ученые также наблюдали подобное поведение, но тогда это было расценено как аномалия.

Современные ученые не так просто обмануть — они заинтересовались этой находкой и начали исследовать другие видео, на которых также были запечатлены скалярии. В результате выяснилось, что на многих записях рыбы-ангелы действительно плавали в перевернутом положении. Причем в это время они не занимались никакой конкретной деятельностью — жизнь вверх тормашками, похоже, была для них нормой.

В своей статье, опубликованной в Journal of Fish Biology, исследователи сообщают, что у некоторых видов скалярий (в том числе тех, что были на видео) имеются естественные приманки, свисающие с их морд. Иногда эти приманки могут в четыре раза превышать размеры самой рыбы. Ученые предполагают, что такой способ плавания брюхом вверх скалярии выработали для удобства — им проще манипулировать тяжелой приманкой именно в перевернутом положении. В этом случае приманка свисает с верхней губы, которая оказывается ближе всего к морскому дну, когда рыба перевернута.