Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему некоторые рыбы предпочитают плавать брюхом вверх: удобство или необходимость? 0 82

В мире животных
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые рыбы предпочитают плавать брюхом вверх: удобство или необходимость?

Когда мы видим рыбу, плавающую брюхом кверху, первое, что приходит на ум, — это её смерть. Однако это правило не всегда применимо ко всем видам рыб. Океанографы и морские биологи обнаружили, что некоторые из них могут жить в таком положении на протяжении всей жизни, не испытывая при этом никаких проблем со здоровьем.

 

Исследователи получили в свое распоряжение видео, снятое в глубоководном желобе Идзу-Огасавара, расположенном в Тихом океане у берегов Японии. На записи была запечатлена крупная скалярия, плавающая брюхом вверх. Вместо того чтобы волноваться о судьбе рыбы-ангела, океанографы вспомнили, что в 1999 году другие ученые также наблюдали подобное поведение, но тогда это было расценено как аномалия.

Современные ученые не так просто обмануть — они заинтересовались этой находкой и начали исследовать другие видео, на которых также были запечатлены скалярии. В результате выяснилось, что на многих записях рыбы-ангелы действительно плавали в перевернутом положении. Причем в это время они не занимались никакой конкретной деятельностью — жизнь вверх тормашками, похоже, была для них нормой.

В своей статье, опубликованной в Journal of Fish Biology, исследователи сообщают, что у некоторых видов скалярий (в том числе тех, что были на видео) имеются естественные приманки, свисающие с их морд. Иногда эти приманки могут в четыре раза превышать размеры самой рыбы. Ученые предполагают, что такой способ плавания брюхом вверх скалярии выработали для удобства — им проще манипулировать тяжелой приманкой именно в перевернутом положении. В этом случае приманка свисает с верхней губы, которая оказывается ближе всего к морскому дну, когда рыба перевернута.

Читайте нас также:
#плавание #природа #рыбы #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кинологи объяснили, почему собака теряет вес при хорошем аппетите
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
Изображение к статье: Почему у собак появляется седина?
Изображение к статье: Исследователи предупредили о возможности заражения собак супербактериями через сырое мясо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео