Почему у собак появляется седина?

В мире животных
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему у собак появляется седина?

Седые волосы у людей возникают не только с возрастом, но и под воздействием стресса: гормоны стресса заставляют стволовые клетки, отвечающие за образование меланоцитов, покидать волосяные фолликулы, в результате чего пигментные клетки перестают обновляться, и волосы становятся бесцветными. Однако седина наблюдается не только у людей; многие владельцы собак замечают, что у их питомцев, особенно на морде, появляется седина. Возможно, у собак поседение также связано не только с возрастом, но и с жизненными переживаниями?

 

Авторы исследования, опубликованного в журнале Applied Animal Behaviour Science, подтверждают эту гипотезу. Исследователи посетили несколько ветеринарных клиник и других мест, где можно встретить собак с их хозяевами, и каждому владельцу, согласившемуся пообщаться (их оказалось около четырёхсот), был предложен опросник из сорока двух вопросов, касающихся поведения собаки, её возраста и состояния здоровья. После этого самих собак фотографировали несколько раз.

На основе ответов на вопросы был составлен психологический портрет каждой собаки: склонна ли она портить вещи, оставаясь одна; испытывает ли страх при встрече с группой людей или, наоборот, идет на контакт; теряет ли шерсть во время визита к ветеринару и так далее. Отдельно оценивалась импульсивность животных, то есть, любит ли собака прыгать на людей, продолжает ли она активно двигаться после прогулки — всё это делалось для определения уровня нервозности и тревожности каждого питомца.

Ответы сравнивались с фотографиями собак, и исследователи искали седину на их мордах (при этом не учитывались пожилые собаки, которые могли поседеть просто из-за возраста, а также светлые собаки, у которых было сложно различить обычные волосы и седые). Для повышения достоверности оценки были привлечены независимые наблюдатели, которые никогда не видели собак на фотографиях и должны были оценить степень поседения по трёхбалльной шкале.

В действительности, наиболее тревожные собаки — те, которые бурно реагировали на громкие звуки, незнакомых людей и подобные раздражители — оказались наиболее седыми; при этом суки в среднем были более седыми, чем кобели. С другой стороны, степень седины не зависела от размеров собак или их медицинской истории. Полученные результаты могут быть полезны тем, чья работа связана с собаками: например, столкнувшись с незнакомой собакой, можно, взглянув на её морду, сразу понять, насколько она нервная.

#животные #собаки #возраст #стресс #поведение #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео