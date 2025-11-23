Baltijas balss logotype
Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты? 0 267

В мире животных
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?

Известно, что некоторые животные обладают способностью к регенерации утраченных конечностей: к примеру, ящерицы и тритоны могут вновь отрастить хвост вместо потерянного. Однако ящерицы и тритоны — это мелкие существа. Крупные позвоночные не способны восстановить даже палец.

 

Тем не менее, существуют довольно крупные рептилии, которые обладают сравнительно развитой способностью к регенерации — это аллигаторы из Миссисипи.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Университета штата Аризона сообщают, что молодые аллигаторы способны заново отрастить поврежденную часть хвоста, которая может достигать 18% от общей длины тела. В новом хвосте присутствует хрящевой скелет, соединительная ткань, кровеносные сосуды и нервы. Соединительная ткань замещает мышцы, что делает новый хвост не совсем полноценным. Тем не менее, даже с таким хвостом аллигаторам легче передвигаться, чем если бы он оставался обрубленным.

Полученные данные о аллигаторах помогут глубже понять, почему регенерация у некоторых животных происходит успешно, в то время как у других (включая человека) — не так эффективно.



#животные #наука #университет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
