Известно, что некоторые животные обладают способностью к регенерации утраченных конечностей: к примеру, ящерицы и тритоны могут вновь отрастить хвост вместо потерянного. Однако ящерицы и тритоны — это мелкие существа. Крупные позвоночные не способны восстановить даже палец.

Тем не менее, существуют довольно крупные рептилии, которые обладают сравнительно развитой способностью к регенерации — это аллигаторы из Миссисипи.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Университета штата Аризона сообщают, что молодые аллигаторы способны заново отрастить поврежденную часть хвоста, которая может достигать 18% от общей длины тела. В новом хвосте присутствует хрящевой скелет, соединительная ткань, кровеносные сосуды и нервы. Соединительная ткань замещает мышцы, что делает новый хвост не совсем полноценным. Тем не менее, даже с таким хвостом аллигаторам легче передвигаться, чем если бы он оставался обрубленным.

Полученные данные о аллигаторах помогут глубже понять, почему регенерация у некоторых животных происходит успешно, в то время как у других (включая человека) — не так эффективно.





