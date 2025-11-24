Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, утверждает, что если рассматривать расстояние между местом старта и конечным пунктом, то миграции северных оленей действительно являются самыми протяжёнными — некоторые стада проходят более 1200 км в обе стороны между летними и зимними пастбищами.

Тем не менее, если подсчитать общее расстояние, пройденное животным за год, то на первом месте окажутся обыкновенные волки: в той же статье упоминается волк-самец из Монголии, который за год преодолел 7247 км.

Эти километры не были частью сезонной миграции — волк просто бродил в поисках пищи. В целом, хищникам необходимо много перемещаться, чтобы найти свою добычу, поэтому можно было ожидать, что какое-либо из хищных млекопитающих сможет побить рекорд копытных.





