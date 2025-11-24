Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие животные преодолевают наибольшие расстояния? 0 248

В мире животных
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие животные преодолевают наибольшие расстояния?

Среди наземных животных, совершающих длительные путешествия, северные олени долгое время считались лидерами.

 

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, утверждает, что если рассматривать расстояние между местом старта и конечным пунктом, то миграции северных оленей действительно являются самыми протяжёнными — некоторые стада проходят более 1200 км в обе стороны между летними и зимними пастбищами.

Тем не менее, если подсчитать общее расстояние, пройденное животным за год, то на первом месте окажутся обыкновенные волки: в той же статье упоминается волк-самец из Монголии, который за год преодолел 7247 км.

Эти километры не были частью сезонной миграции — волк просто бродил в поисках пищи. В целом, хищникам необходимо много перемещаться, чтобы найти свою добычу, поэтому можно было ожидать, что какое-либо из хищных млекопитающих сможет побить рекорд копытных.



Читайте нас также:
#животные #наука #рекорды #волки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил о рисках для кошек в домашних условиях
Изображение к статье: Нападают ли дельфины на людей?
Изображение к статье: Опоссумы как опылители цветов - новое исследование
Изображение к статье: Собирает ли пчела нектар с одного или нескольких видов растений?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
1
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео