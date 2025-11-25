По крайней мере, такие амбициозные планы существуют у британской компании в области биотехнологий и генной инженерии Colossal Biosciences («Колоссал Биосаэнсис»).

Исследователи нашли останки шершащего мамонта, который вымер примерно 4000 лет назад, и теперь собираются восстановить его геном.

Для заполнения недостающих участков в генетическом коде они намерены использовать ДНК современных азиатских слонов, поскольку их геномы совпадают на 99,6%. Если проект будет успешным, авторы планируют передать свои технологии некоммерческим организациям и государственным структурам.

Кроме мамонта, они также хотят восстановить популяции еще двух вымерших видов: птицы додо и тилацина (сумчатого волка или тасманийского волка).