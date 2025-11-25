Baltijas balss logotype
Ветеринар предупредил о рисках для кошек в домашних условиях 0 294

В мире животных
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринар предупредил о рисках для кошек в домашних условиях

Забытая резинка для волос, букет лилий, подаренный на день рождения, или мелкая игрушка, валяющаяся на полу, могут представлять опасность для кошки, живущей в квартире, отметил ветеринар Эдвард Вольф.

 

Ветеринар акцентировал внимание на маленьких резиновых игрушках, которые стали популярны в ходе акций в супермаркетах. С увеличением таких предложений в ветеринарные клиники стали чаще поступать кошки с инородными предметами в желудочно-кишечном тракте, сообщил специалист. «Удалять эти инородные объекты приходится хирургическим путем. Они не выйдут естественным образом», – рассказал эксперт.

Он призвал владельцев кошек проявлять бдительность к мелочам. Кошки очень любопытны, и небольшой предмет может быть проглочен. «Забытая резинка для волос может привести к трагическим последствиям. Эта мелочь может стать причиной гибели вашего питомца», – отметил ветеринар.

Врач перечислил растения, опасные для кошек. Например, в квартире, где живет кошка, не следует держать лилии, азалии, плющ, диффенбахию и ряд других растений. «Кошке достаточно облизать лилию, чтобы получить острую почечную недостаточность», – предупредил специалист.

Он также указал на места, которые могут быть опасны для кошек. Например, раздвижные диваны. Кошки любят прятаться в укромных уголках, и щель в раздвижном диване может стать для них ловушкой. Если не заметить питомца вовремя, его можно придавить. Кроме того, кошка может забраться в белье, которое готовят к стирке в стиральной машине. «Не всегда проверяют машинку перед тем, как нажать кнопку «пуск», – отметил ветеринар.

Иногда разбросанные на диване вещи или одеяла становятся местом отдыха для кошки или котенка. «Животное зарывается в одеяло, человек не замечает этого и садится на диван, придавливая его», – привел пример ветврач.

Кроме того, он напомнил о рисках, связанных с окнами. Окна, открытые в режиме вертикального проветривания, могут стать смертельной ловушкой для питомца.

В преддверии новогодних праздников ветеринар предупредил об опасности мишуры, серпантина, дождика и других елочных украшений. Кошки могут их проглотить. «Если мишура или дождик начали выходить естественным образом, ни в коем случае не тяните за ними, чтобы не повредить кишечник. Обрежьте и немедленно обращайтесь к ветеринару», – пояснил специалист.

#домашние животные #кошки #безопасность #растения #здоровье
