Даже если собака имеет проблемы со зрением, слухом или обонянием, она всё равно способна обнаружить добычу — благодаря терморецепторам в её носу, которые позволяют чувствовать тепло на расстоянии.

Исследователи из Будапештского университета предположили, что у собак есть такие рецепторы. Это те же учёные, которые установили, что собаки запоминают наши действия, по-разному воспринимают интонацию и звучание слов, а также могут обучаться во сне. Они провели эксперимент, в котором три собаки должны были выбрать более тёплый предмет, находясь на расстоянии 1,6 м. Если собака делала правильный выбор, она получала лакомство.

Собаки не могли видеть или ощущать запах этих предметов, поэтому им оставалось лишь различать их по температуре. Как сообщается в журнале Scientific Reports, все три собаки успешно справились с заданием: они понимали, что нужно выбирать более тёплый предмет и действительно выбирали именно его.

После этого исследователи протестировали тринадцать новых собак с помощью магнитно-резонансной томографии, чтобы выяснить, как работает их мозг при показе более тёплых и холодных объектов. В левой соматосенсорной коре собак была обнаружена зона, обрабатывающая информацию от носа, и в этой области нашли участок, который реагировал на появление тёплых предметов.

Способность ощущать тепло на расстоянии наблюдается у некоторых животных, таких как жуки-«пожарные», определённые змеи и вампирские летучие мыши, и теперь стало известно, что она также присутствует у собак. Однако не исключено, что этот список не исчерпан и у собак есть ещё много интересных способностей.





