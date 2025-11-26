Baltijas balss logotype
Какая птица обладает самым громким пением? 0 117

В мире животных
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какая птица обладает самым громким пением?

Песня одноусого звонаря, обитающего в амазонских лесах, достигает 125 децибел на пике, что делает его самым громким певцом среди всех пернатых.

 

Ранее рекорд принадлежал крикливой сорокопутовой пихе из Южной Америки, чей самый громкий звук достигает в среднем 116 децибел. (Для сравнения, уровень громкости пневматического молотка составляет 90 децибел, а болевой порог для человеческого уха — 120 децибел.) К пению этих шумных птиц прислушивались ученые из Национального института изучения Амазонии и Массачусетского университета, которые опубликовали свои результаты в журнале Current Biology.

Авторы исследования измеряли уровень звука у трех пих и восьми звонарей в их естественной среде обитания. Птиц не слушали вблизи, но с помощью специальных приборов, позволяющих точно определить расстояние до объекта, удалось установить уровень громкости для каждой из них.

Одноусые звонари весят менее 250 граммов, но у них очень мощные мышцы на животе, а также способность широко открывать клюв, что и позволяет им издавать такие громкие звуки. Вопли в 125 децибел — это брачная песня самцов (как это выглядит, можно увидеть здесь), которые имеют своеобразное украшение — длинный «ус», свисающий с клюва, аналог павлиньего хвоста и петушиного гребня. И звонари, и сорокопутовые пихи относятся к семейству Котинговых, известному своими песнями: благодаря особенностям строения гортани они издают звуки, которые напоминают нечто иное, кроме птичьих песен — в их голосах слышится мычание, звон колокола или электронный скрежет, как у этих звонарей.



Читайте нас также:
#наука #экология #природа #птицы #биология #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
