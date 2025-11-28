Белки собирают большое количество желудей, орехов и шишек, распределяя их по дуплам деревьев или закапывая среди корней. Но как они находят те места, где спрятали свои запасы? Создают ли они какую-то «карту сокровищ»?

В животном мире началась активная подготовка к холодам: кто-то уже погружается в спячку, кто-то только готовит себе укрытие, и кажется, что темп жизни у всех замедляется. Но не у белок.

Перед зимой белки становятся более энергичными, чем обычно: они изо всех сил стараются создать значительные запасы пищи на холодный период. Одна белка может спрятать до 3000 орехов! И зачастую они распределяют их по множеству мест. Но действительно ли они помнят, куда положили свою драгоценную заначку? Или просто без разбора лезут в чужие «склады», полагаясь на свой нюх?

Увеличивающееся количество исследований предполагает, что эти животные действительно запоминают все места, где сами спрятали запасы орехов.

Белки — настоящие стратеги

Ученые утверждают, что белки применяют два основных подхода к хранению своих запасов на зиму. Первый — скопить все в одном месте, а второй — распределить их по нескольким местам. Выбирая одну из этих стратегий, грызуны учитывают множество факторов: особенности местной среды, угрозу со стороны хищников и количество сородичей, которые могут посягнуть на их еду.

Как правило, белки предпочитают второй подход, и это вполне разумно: распределяя запасы пищи по нескольким местам, они уменьшают риск значительных потерь.

К выбору мест для хранения еды они также подходят очень внимательно. В зависимости от типа пищи белки решают, где ее хранить: шишки лучше всего прятать в дупле сосны, миндаль — в неглубоких местах, чтобы он не размяк, а арахис, наоборот, можно закопать поглубже в землю. Возможно, именно благодаря такой стратегии белки успешно находят свои запасы.

Доказано, что в зависимости от вида белок и типов орехов, которые они прячут, эти зверьки могут находить до 95% спрятанных ими запасов пищи.

Пространственная память

Однако некоторые исследования утверждают, что белки обладают феноменальной памятью. В 1991 году Люсия Джейкобс с командой ученых из Калифорнийского университета в Беркли поместила восемь серых белок, выращенных в лаборатории, в закрытое помещение и дала каждой по десять орехов. Белки спрятали их в определенных местах, после чего их вывели из комнаты.

Несколько дней спустя испытуемых вновь ввели в комнату, чтобы они забрали свои запасы орехов. И с высокой вероятностью грызуны направлялись к тем местам, где сами спрятали свою еду: белки собрали в два раза больше своих орехов, чем орехов из тайников своих сородичей.

Подтверждает хорошую память белок и другое исследование, проведенное в 2017 году. Ученые провели эксперимент с белками, выращенными в лаборатории: им нужно было достать фундук из закрытой коробки. У многих это удалось — в коробках был скрытый люк, который открывался с помощью маленького рычага. Затем, спустя 22 месяца, эксперимент повторили с теми же белками, но уже с другой коробкой — треугольной формы, однако принцип ее открытия остался прежним. Даже спустя почти два года большая часть животных справилась с задачей быстрее, чем в первый раз. Это указывает на то, что они помнили, как ранее открывали подобную коробку.

В еще одном исследовании выяснили, что в то время как у большинства мелких млекопитающих размер мозга уменьшается с приближением зимы, у белок он увеличивается. Это может свидетельствовать о сезонном увеличении когнитивной нагрузки.

Рыжие плутовки — это не только про лисиц!

Свои когнитивные способности белки используют не только для запоминания местоположения своих запасов, но и для маскировки своих тайников. Если они закапывают свои запасы в землю, то обязательно тщательно скрывают свои норки опавшими листьями, ветками и другими мелкими предметами, которые найдут поблизости. Кроме того, они могут обманывать своих конкурентов, сначала пряча свои запасы в одном месте в их присутствии, а затем перепрятывая их. Гениально!