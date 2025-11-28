Baltijas balss logotype
Связь поколений: существуют ли у животных бабушки и дедушки

В мире животных
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Связь поколений: существуют ли у животных бабушки и дедушки

Семья играет важную роль в жизни человека. Мы привыкли, что не только родители участвуют в нашем воспитании, но и бабушки с дедушками. А как обстоит дело у животных? Являемся ли мы единственным видом, для которого предки имеют такое значение?

 

Для большинства видов на планете бабушки и дедушки не имеют никакого значения, так как к моменту появления нового потомства их предки уже ушли из жизни. Даже если продолжительность жизни животного совпадает с жизненным циклом бабушки и дедушки, многие виды предпочитают расселяться и покидать родные места, чтобы избежать конкуренции за ресурсы.

Тем не менее, есть и исключения. Одним из таких примеров являются лангуры — обезьяны, которые живут в очень сплоченных социальных группах. Наблюдая за этими животными в Индии, зоолог Энн Иннис Дэгг заметила, что пожилые самки активно общаются со своими дочерьми и внуками. Интересно, что у бабушек-лангуров была своя роль! Они агрессивно защищали внуков от угроз со стороны людей, собак и других обезьян. Некоторые пожилые самки уделяли своим родственникам еще больше внимания, ухаживая за ними и воспитывая, когда те плохо себя вели с другими детенышами.

Связь между бабушками и внуками можно наблюдать и у нескольких видов китов, которые перемещаются в семейных группах. Например, пожилые кашалоты заботятся о детенышах группы, пока матери ныряют за пищей.

Интересное поведение бабушек наблюдается и у косаток. Эти особи могут жить значительно дольше после завершения периода размножения. Например, самая старая известная косатка скончалась в 2016 году в возрасте более 100 лет! В 2015 году ученые выяснили, что пожилые косатки помогают своим потомкам выживать в сложные времена, поскольку помнят хорошие места для поиска пищи.

Безусловно, самым известным примером бабушкино-внукового взаимодействия являются слоны. Эти животные живут по принципу матриархата, и поскольку слоны могут доживать до преклонного возраста, их потомство появляется, когда в группе уже может командовать бабушка. Самки в стаде формируют очень крепкие связи между собой, и бабушки часто заботятся и защищают своих внуков. В 2016 году было проведено исследование, которое показало, что детеныши молодых самок слонов имели в восемь раз больше шансов на выживание, если их бабушки находились рядом.

Большинство исследований сосредоточено на изучении таких связей среди млекопитающих. Однако имеются свидетельства о том, что некоторые насекомые, например, Quadrartus yoshinomiyai (вид тли), также поддерживают такие отношения. У этого вида пожилые самки часто защищают своих родственников после завершения своего репродуктивного цикла. А исследование, проведенное в 2007 году, показало, что бабушки сейшельской камышовки иногда помогают своим потомкам в выведении птенцов.

Что касается дедушек, то исследования показывают, что наличие связи с дедушкой у людей способствует улучшению психического здоровья. К сожалению, в животном мире не было обнаружено никаких преимуществ от наличия дедушки у особи. Самцы животных редко взаимодействуют со своим потомством, не говоря уже о дальнейших потомках.

#животные
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

