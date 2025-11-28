Baltijas balss logotype
В кишечнике мужчины обнаружили живую комнатную муху. Как она там оказалась? 0 377

В мире животных
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В кишечнике мужчины обнаружили живую комнатную муху. Как она там оказалась?

Врачи из штата Миссури были удивлены, когда во время планового обследования пациента нашли муху в его кишечнике. Снимки, сделанные во время колоноскопии, показали, что она обитает в толстой кишке.

 

Как сообщили специалисты в журнале American Journal of Gastroenterology, 63-летний пациент не имел представления о том, как муха попала в его организм. За несколько дней до обследования он употреблял пиццу и салат, пил только прозрачные жидкости и не замечал насекомых в своем окружении.

Тем не менее, врачи предполагают, что муха могла попасть в кишечник через рот или прямую кишку. Однако здесь есть несколько нюансов. Если бы она проникла в организм через рот, ферменты верхних отделов пищеварительного тракта и желудочная кислота быстро бы ее уничтожили, поэтому этот вариант кажется маловероятным.

Что касается теории о попадании мухи через прямую кишку, то она также вызывает сомнения из-за особенностей человеческой анатомии. По словам врачей, длина отверстия должна быть достаточной, чтобы муха могла пролететь незамеченной и в темноте добраться до изогнутой части толстой кишки.

Конечно, существует вероятность, что муха попала в пищеварительный тракт пациента после употребления продуктов, содержащих яйца или личинки насекомых. Однако в таких случаях люди обычно испытывают боли в животе, рвоту и диарею. Таким образом, можно предположить, что описанный пациент оказался одним из тех «счастливчиков», у кого симптомы отсутствуют.

#медицина #насекомые #животное #диагностика #кишечник #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
