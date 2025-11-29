Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно определить, есть ли у кошки избыточный вес: научный подход 0 150

В мире животных
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно определить, есть ли у кошки избыточный вес: научный подход

«По данным различных исследований, от 20 до 44% домашних кошек страдают от избыточного веса. Среди кастрированных животных этот показатель достигает 50%», – сообщила ветеринар Ольга Михеева. Она отметила, что это серьезная проблема как для ветеринаров, так и для владельцев.

 

Специалист объяснила, как можно определить, есть ли у кошки избыточный вес. Для этого нужно рассчитать индекс массы тела (ИМТ).

ИМТ – это соотношение обхвата груди кошки, деленного на коэффициент 0,7062, и длины ноги, также деленной на другой коэффициент – 0,9156.

Если ИМТ находится в диапазоне 15–29,9, это свидетельствует о нормальном весе животного. При значении ИМТ от 30 до 42 у кошки наблюдается избыточный вес. Показатель более 42 указывает на наличие ожирения.

Избыточный вес у домашних кошек может привести к развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, болезни сердца и органов дыхания, а также патологии опорно-двигательного аппарата, мочевыделительной и репродуктивной систем.

Читайте нас также:
#домашние животные #кошки #профилактика #ожирение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему мы не ездим верхом на зебрах?
Изображение к статье: Золотой крот, пропавший с 1936 года, вновь найден в песчаных дюнах Южной Африки
Изображение к статье: Как Земля на протяжении миллионов лет способствовала уничтожению динозавров: новое исследование
Изображение к статье: Британцы предлагают избавляться от стресса, обнимая коров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
1
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
1
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео