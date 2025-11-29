«По данным различных исследований, от 20 до 44% домашних кошек страдают от избыточного веса. Среди кастрированных животных этот показатель достигает 50%», – сообщила ветеринар Ольга Михеева. Она отметила, что это серьезная проблема как для ветеринаров, так и для владельцев.

Специалист объяснила, как можно определить, есть ли у кошки избыточный вес. Для этого нужно рассчитать индекс массы тела (ИМТ).

ИМТ – это соотношение обхвата груди кошки, деленного на коэффициент 0,7062, и длины ноги, также деленной на другой коэффициент – 0,9156.

Если ИМТ находится в диапазоне 15–29,9, это свидетельствует о нормальном весе животного. При значении ИМТ от 30 до 42 у кошки наблюдается избыточный вес. Показатель более 42 указывает на наличие ожирения.

Избыточный вес у домашних кошек может привести к развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, болезни сердца и органов дыхания, а также патологии опорно-двигательного аппарата, мочевыделительной и репродуктивной систем.