Команда исследователей вновь обнаружила золотого крота почти через 100 лет после его последнего наблюдения. Эксперты по дикой природе выражали опасения, что этот вид мог вымереть.

Золотой крот Де Винтона (Cryptochromis wintoni) — редкий вид, занимающий 11-е место в списке самых разыскиваемых биологических видов, составленном природоохранной организацией Re:wild. Ранее его находили лишь в одном месте — Порт-Ноллоте, расположенном на северо-западном побережье Южной Африки.

Это удивительное существо обладает золотистым окрасом шерсти и большую часть своей жизни проводит под землей, в частности, в песках. Его выдающийся слух позволяет избегать угроз и людей, а цвет шерсти служит идеальным камуфляжем в песчаной местности, что делает крота практически неуловимым для исследователей. Однако теперь ученым удалось его обнаружить.

Поиск золотого крота в песчаных дюнах



В новом исследовании, опубликованном в журнале Biodiversity And Conservation, ученые из Фонда исчезающих диких животных (EWT) применили два уникальных метода для поиска золотого крота.

Первый метод связан с анализом экологической ДНК (эДНК) в местности, где, как предполагается, обитает это животное. Экологическая ДНК выделяется в окружающую среду с помощью волос, частиц кожи и телесных жидкостей существа.

Второй метод включает использование собак-ищеек, которые помогают «вынюхивать» крота на обширных территориях песчаных дюн.

В результате упорной работы исследователей, которые проанализировали более 100 образцов почвы, было установлено, что в дюнах на северо-западном побережье Южной Африки обитает несколько видов золотых кротов, среди которых и «давно потерянный» золотой крот Де Винтона.

Как подчеркивают ученые, последний раз это животное наблюдали в 1936 году, и с тех пор исследователи начали сомневаться в том, что вид мог дожить до наших дней.