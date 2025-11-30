Baltijas balss logotype
Вороны помнят обиду годами и передают информацию о ней потомкам

В мире животных
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вороны помнят обиду годами и передают информацию о ней потомкам

Исследования показывают, что вороны способны надолго запоминать негативный опыт и выражать неприязнь к человеку даже спустя многие годы.

Эксперимент Джона Марцлуффа из Университета Вашингтона заключался в том, что он ловил воронов для кольцевания, надевая маску гротескного вида, после чего выпускал птиц. Позже все вороны в районе начинали агрессивно реагировать на любого человека в такой же маске, даже если сами они никогда не попадали в руки исследователей.

Вороны активно передают информацию друг другу и хорошо запоминают лица людей, благодаря чему коллективная «обида» может сохраняться очень долго. Это подчёркивает, насколько сложны их социальные связи и способности к долговременной памяти.

Вывод: лучше не провоцировать этих умных пернатых.

#птицы #память #эксперимент #обучение #исследования #агрессия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

