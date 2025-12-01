Горилла Грауэра (Gorilla beringei graueri) представляет собой подвид восточной гориллы. Эти приматы весят около 180 килограммов и обитают исключительно на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). В результате кровопролитной гражданской войны в стране их численность сократилась с 17 тысяч в начале 1990-х до 3800 особей в 2016 году, что составляет 77% уменьшения.

Согласно имеющимся данным, после геноцида в Руанде в 1994 году сотни тысяч беженцев заполнили территорию ДРК, что привело к масштабным конфликтам и вооруженным столкновениям из-за месторождений полезных ископаемых. Нелегальная добыча колтановой и золотой руды стала причиной уничтожения горилл.

«Множество боевиков прячется в джунглях от правительственных сил. Чтобы обеспечить себе средства к существованию, они начинают добывать руду. А поскольку пищи в джунглях недостаточно, им приходится охотиться на горилл», — поясняет в своем докладе о гориллах Энди Пламтре. В отличие от шимпанзе, которые перемещаются по деревьям, гориллы передвигаются группами, оставляя заметные следы, что облегчает их выслеживание.

Тем не менее, новое исследование, проведенное Обществом охраны дикой природы, указывает на то, что либо численность горилл увеличилась естественным образом, либо предыдущая экспедиция не смогла охватить все их ареалы обитания из-за военной ситуации в стране. В настоящее время количество горилл Грауэра оценивается в 6800 особей, что все еще недостаточно, но внушает надежду на восстановление популяции.

Эмма Стоукс, директор Общества охраны дикой природы в Центральной Африке, утверждает, что убийство диких животных ради мяса остается главной угрозой для горилл. Поэтому зоозащитникам необходимо сосредоточиться на просвещении местного населения и вовлечении его в защиту животных, находящихся на грани вымирания.