Почему собаки не умываются так, как кошки?

В мире животных
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки не умываются так, как кошки?

Собаки не умываются, как кошки, но тоже заботятся о своей гигиене, просто делают это иначе. У них нет возможности вылизать всё тело, поэтому они используют другие методы для поддержания чистоты.

 

Собаки — настоящие эстеты в вопросах ухода за собой и ежедневно уделяют много времени своей гигиене. Хотя мы можем воспринимать их как неряшливых, их «гигиенические» привычки на самом деле весьма интересны. Как именно собаки поддерживают чистоту?

У собак существует несколько способов оставаться чистыми. Подобно кошкам, они используют свой язык для удаления грязи и мусора с шерсти. Кроме того, они применяют зубы, чтобы «соскрести» загрязнения и омертвевшие клетки кожи. Не стоит забывать и о том, что питомцы обожают кататься по траве. Возможно, вам покажется, что это только добавляет грязи, но на самом деле собака пытается избавиться от старого меха.

Существует еще один метод «очистки» — пот. У собак потеют лапы, и этот процесс способствует выработке маслянистого вещества, которое помогает отталкивать грязь и поддерживать шерсть в чистоте.

Таким образом, в следующий раз, когда вы заметите, как ваша собака облизывается или катается по траве, помните, что она просто старается поддерживать себя в чистоте!

Некоторые привычки от кошек

Собаки очень любят облизывать лица своих хозяев. Хотя это может быть знаком привязанности, такое поведение также выполняет важную функцию. Когда пес облизывает морду своего сородича, он умывает его, как это делает кошка.

Но почему собаки не умывают всё тело, как кошки? Во-первых, у собак шерсть гораздо гуще, чем у кошек, что затрудняет тщательную очистку всего тела.

Кроме того, собаки ведут более активный образ жизни, чем кошки, что означает, что они чаще пачкаются и нуждаются в более регулярной и тщательной чистке. Если кот упадет в лужу с грязью, он также не сможет полностью очистить себя.

Что касается купания собак, то рекомендуется мыть питомца не реже одного раза в месяц, чтобы удалить грязь, мусор и омертвевшие клетки кожи. Если у вашей собаки много шерсти, возможно, её стоит купать чаще. Обязательно используйте мягкий шампунь для собак, чтобы не повредить кожу животного.

#домашние животные #язык #кошки #собаки #зубы #гигиена #шерсть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео