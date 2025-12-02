Владельцы кошек знают, что к водным процедурам необходимо готовить как питомца, так и себя заранее... В то время как хозяева собак могут без опасений мыть своих четвероногих друзей после прогулки каждый день, не беспокоясь о собственном физическом и эмоциональном состоянии. Почему же коты так не любят воду, а собаки к ней относятся с пониманием?

Большинство собак с удовольствием плавают, ловят мяч в водоемах, прыгают в бассейны и даже ныряют. В отличие от них, кошки ведут себя иначе. Однако зоологи подчеркивают, что это утверждение не относится ко всем животным. «Не все кошки ненавидят воду, и не все собаки любят её, но в целом, домашние кошки не испытывают симпатии к плаванию. На это есть несколько причин», — утверждает Келли Боллен, директор поведенческих программ Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета.



Кошки не любят мокрую шерсть

Одной из причин такого отношения является то, что шерсть кошек долго сохнет, и им некомфортно и «невыгодно» быть полностью мокрыми. Кроме того, коты отличаются высокой чистоплотностью. По мнению Канадской ветеринарно-медицинской ассоциации (CVMA), поскольку эти животные тратят много времени на вылизывание своей шерсти, для них неприемлемо «портить прическу». Вы, вероятно, замечали, что после купания кот будет вылизываться еще несколько часов, пока не убедится, что каждый волосок на месте.



Кошки произошли из засушливых регионов

Еще одной причиной такого поведения является эволюционная история домашних кошек. Считается, что они развивались в условиях засушливого климата пустынь. На протяжении своей ранней истории эти животные не сталкивались с водоемами, реками и дождями, поэтому вода для них была чем-то новым и незнакомым.

Почему же собаки любят воду?

Собаки, напротив, имеют совершенно иную реакцию. Во-первых, некоторые породы были специально выведены для работы на воде (например, португальский водяной собака и новошотландский ретривер). Во-вторых, плавание для собак — это отличный способ охладиться и поддерживать физическую активность. Собаки более подвижны, чем кошки, поэтому погружение в воду для них становится хорошей тренировкой. В отличие от кошек, собаки также предпочитают исследовать новые запахи. Если резкий аромат может испугать кота, собаку он, наоборот, подстегнет подойти ближе.