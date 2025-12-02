Понимают ли кошки человеческое мяуканье?

Собаки, похоже, освоили понимание некоторых слов из человеческого лексикона, таких как «кушать», «гулять», «сидеть» и множество других команд. Мы уже привыкли к тому, что собаки реагируют на наши просьбы. А как обстоит дело с кошками? Эти животные менее поддаются дрессировке — возможно, это связано с тем, что они просто не понимают нас? Ученые нашли ответ на этот вопрос!

Каждый владелец кошки хотя бы раз в день пытается пообщаться со своим питомцем, надеясь, что тот услышит его слова и просьбы. Но действительно ли есть смысл в таких разговорах с пушистыми друзьями? Научные исследования показывают, что кошки способны распознавать человеческую речь, однако в этом процессе есть некоторые особенности.

Сколько слов могут понимать кошки?

Исследования показывают, что кошки могут осваивать от 20 до 40 слов, в зависимости от породы и индивидуальных особенностей. Однако это происходит благодаря формированию ассоциативных связей, когда они связывают слова и звуки с конкретными объектами и действиями.

Например, когда вы направляетесь на кухню и зовете своего питомца «кушать», он прибежит не потому, что понимает это слово, а потому, что ассоциирует его с приемом пищи. Для более глубокого понимания человеческой речи кошкам не хватает когнитивных способностей.

А как насчет человеческих эмоций?

Кошки, напротив, прекрасно распознают человеческие эмоции, так как в общении друг с другом они также используют невербальные сигналы. Ориентируясь на выражение лица, тон голоса и эмоциональное поведение, коты могут определить, счастлив ли их хозяин, зол или напуган.

Могут ли кошки реагировать на свое имя?

В объявлениях о пропаже кошек владельцы часто указывают, что их питомцы «откликаются на кличку Мурзик». Так ли это? Исследование 2019 года показало, что кошки действительно могут запомнить свое имя и распознавать его в речи человека, но откликаться на него они, скорее всего, не станут. Эти животные по своей природе надменны и не всегда заинтересованы в общении с незнакомыми людьми.



Понимают ли кошки человеческое мяуканье?

Определенно нет. Так же, как мы не понимаем, о чем мяукают кошки, они не понимают, о чем мяукают люди. Поэтому не стоит пытаться общаться с ними их же языком — это не приведет ни к чему хорошему.