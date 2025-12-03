Мы не способны полностью постичь, что именно хотят донести кошки и коты своим мяуканьем. Но способны ли это сделать их сородичи? Существует ли у кошек своя разговорная «речь»?

Кошки могут общаться между собой тремя основными способами.

Язык тела

Это основной инструмент общения хвостатых — его понимают не только они, но и люди. То, как ваша кошка спит, стоит или передвигается, может многое сказать о ее настроении и чувствах.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это хвост. Если он поднят вертикально, это говорит о расслабленном и дружелюбном состоянии вашего питомца. Если же кот размахивает хвостом из стороны в сторону, это может свидетельствовать о любопытстве или гневе, в зависимости от скорости и интенсивности движений. Наконец, если хвост становится пушистым, а шерсть стоит дыбом, это сигнализирует о наличии угрозы.

Чтобы выразить свою любовь и симпатию к другому животному, коты обычно делают следующее:

Соприкасаются носами;

Трутся друг о друга;

Лижут макушку другого кота.

Вокализация

Этот способ включает в себя различные звуки: мурлыканье, мяуканье и шипение. Кошки редко используют специфический кошачий язык для общения между собой, так как прекрасно понимают друг друга без слов: по взгляду, запаху и движениям. Однако для усиления определенной эмоции усатые могут прибегнуть к вокализации.

Так, громкое мяуканье обычно указывает на беспокойство или страх. Менее интенсивное мяуканье и мурлыканье говорят о спокойствии и удовлетворенности, а шипение — о злости и агрессии.

Запах

Наконец, кошки общаются и с помощью запаха. У каждого кота на шее, лбу и подбородке имеются железы, выделяющие феромоны. Когда два хвостатых трутся друг о друга, они обмениваются этими феромонами.

Этот запах недоступен человеку, но животные таким образом демонстрируют друг другу свои чувства и эмоции — как положительные, так и отрицательные.

В итоге: кошки понимают друг друга и могут общаться, но делают это не так, как люди. Их природа устроена несколько сложнее.