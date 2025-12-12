Baltijas balss logotype
ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак 0 252

В мире животных
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак

Впервые Еврокомиссия предложила ввести единые нормы благополучия для кошек и собак, которые будут применяться в условиях их коммерческого разведения, содержания и продажи. Об этом сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health.

 

Как сообщает издание, примерно 44% домохозяйств в Евросоюзе имеют домашних животных, а годовой объем торговли ими превышает 1,3 миллиарда евро. В то же время в разных странах ЕС действуют различные стандарты, касающиеся благополучия животных при их коммерческом разведении, содержании и продаже.

Согласно информации, более 60% домашних животных продаются через онлайн-платформы, что привело к значительному росту нелегальной торговли собаками и кошками в последние годы. Этот вопрос подробно рассматривается в недавно опубликованном отчете Еврокомиссии, в котором раскрываются детали этой торговли и указываются недостатки в законодательстве, способствующие подобной деятельности.

По данным портала, новое предложение не изменяет правила, касающиеся обычных граждан и владельцев домашних животных. Его основная цель — установить единые для ЕС нормы благополучия для собак и кошек, которые разводятся и содержатся в питомниках, зоомагазинах и приютах. Эти нормы будут определять минимальные требования к условиям содержания, уходу и обращению с животными.

Кроме того, планируется ужесточение требований к идентификации и мониторингу домашних питомцев, что подразумевает создание единой базы данных и автоматическое отслеживание онлайн-продаж. Эти меры направлены на помощь государственным органам в контроле за разведением и торговлей собаками и кошками, а также на обеспечение покупателям достоверной информации о животных, предоставляемой продавцами.

Также предполагается введение обязательного инструктажа для владельцев при покупке животного, который будет посвящен важности ответственного обращения с питомцем. Эти предложения будут направлены на рассмотрение в Европейский парламент и Совет Европы.

