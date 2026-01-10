Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как защитить здоровье голой собаки в зимний период 0 72

В мире животных
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить здоровье голой собаки в зимний период

Зимой многие собаки без шерсти испытывают дискомфорт не только во время прогулок на улице, но и в домашних условиях. Как обеспечить комфорт питомцу в морозы, делится мнением кинолог Владимир Голубев.

 

Не все голые собаки отказываются выходить на улицу зимой — самые активные из них с радостью гуляют в любую погоду. Тем не менее, зима не является оптимальным временем для длительных прогулок, поэтому лучше не удаляться далеко от дома и возвращаться сразу после того, как питомец выполнит свои нужды.

Кроме того, в холодное время года такие собаки нуждаются в специальной одежде и обуви, которые не только согреют их, но и защитят от ветра и влаги. Специальная обувь также поможет сохранить лапы от воздействия агрессивных противогололедных реагентов.

Важно внимательно следить за состоянием питомца: если собака дрожит и поджимает лапы, это может быть первым признаком переохлаждения. При легком переохлаждении у животного наблюдается бледность слизистых оболочек. При появлении таких симптомов следует немедленно вернуться в тепло.

Уход за кожей

В зимний период кожа у бесшерстных собак может сохнуть, шелушиться и трескаться. Причиной этого могут быть не только морозы, но и сухой воздух в квартире из-за работающих отопительных приборов. Чтобы защитить кожу питомца от подобных проблем, рекомендуется чаще проводить влажную уборку, увлажнять воздух и проветривать помещения. Также стоит подобрать специальные средства для ухода за кожей животного.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Влияние табачного дыма на домашних животных: результаты исследования
Изображение к статье: Как живут (почти) бессмертные: что заставляет морского ежа вывернуться наизнанку?
Изображение к статье: Кто впервые открыл динозавров? Оказалось, это были не британцы
Изображение к статье: Вегетарианское питание для домашних животных: подходит ли оно кошкам и собакам?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео