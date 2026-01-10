Зимой многие собаки без шерсти испытывают дискомфорт не только во время прогулок на улице, но и в домашних условиях. Как обеспечить комфорт питомцу в морозы, делится мнением кинолог Владимир Голубев.

Не все голые собаки отказываются выходить на улицу зимой — самые активные из них с радостью гуляют в любую погоду. Тем не менее, зима не является оптимальным временем для длительных прогулок, поэтому лучше не удаляться далеко от дома и возвращаться сразу после того, как питомец выполнит свои нужды.

Кроме того, в холодное время года такие собаки нуждаются в специальной одежде и обуви, которые не только согреют их, но и защитят от ветра и влаги. Специальная обувь также поможет сохранить лапы от воздействия агрессивных противогололедных реагентов.

Важно внимательно следить за состоянием питомца: если собака дрожит и поджимает лапы, это может быть первым признаком переохлаждения. При легком переохлаждении у животного наблюдается бледность слизистых оболочек. При появлении таких симптомов следует немедленно вернуться в тепло.

Уход за кожей

В зимний период кожа у бесшерстных собак может сохнуть, шелушиться и трескаться. Причиной этого могут быть не только морозы, но и сухой воздух в квартире из-за работающих отопительных приборов. Чтобы защитить кожу питомца от подобных проблем, рекомендуется чаще проводить влажную уборку, увлажнять воздух и проветривать помещения. Также стоит подобрать специальные средства для ухода за кожей животного.