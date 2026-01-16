Как и все живые существа, из пищи.

Углеводы, известные также как сахара, необходимы любому организму, так как они представляют собой наиболее удобный источник энергии для клеток.

В природе углеводы в основном встречаются в плодах, семенах и других частях растений, которые не являются пищей для хищников.

Тем не менее, углеводы содержатся в тканях всех живых существ, поэтому хищники получают их через потребляемое мясо. Кроме того, жиры и белки (в частности, аминокислоты, составляющие белки) могут быть преобразованы в углеводы.