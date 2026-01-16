Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Откуда хищники получают углеводы? 0 106

В мире животных
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Откуда хищники получают углеводы?

Как и все живые существа, из пищи.

 

Углеводы, известные также как сахара, необходимы любому организму, так как они представляют собой наиболее удобный источник энергии для клеток.

В природе углеводы в основном встречаются в плодах, семенах и других частях растений, которые не являются пищей для хищников.

Тем не менее, углеводы содержатся в тканях всех живых существ, поэтому хищники получают их через потребляемое мясо. Кроме того, жиры и белки (в частности, аминокислоты, составляющие белки) могут быть преобразованы в углеводы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое количество слов может запомнить собака
Изображение к статье: Что произойдет, если вся рыба исчезнет из мирового океана? Мнение эколога
Изображение к статье: Какие из инвазивных видов чаще всего встречались в Латвии в прошлом году
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео