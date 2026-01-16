Baltijas balss logotype
Почему собаки не воспринимают красный и зеленый цвета 0 112

В мире животных
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки не воспринимают красный и зеленый цвета

Зрение собак существенно отличается от человеческого. Они способны различать ограниченное количество цветов и видят размытыми неподвижные объекты, но при этом лучше ориентируются в темноте и имеют хорошее дальнее зрение, сообщает немецкое издание Main-Post.

 

Среди владельцев домашних животных распространен миф о том, что собаки не способны различать цвета и видят мир исключительно в черно-белых оттенках. Однако, как утверждает немецкий ветеринар Стефани Шмидт, это мнение не совсем верно. Собаки скорее распознают контрасты, чем цвета, но их зрение не является полностью черно-белым.

«Способность различать цвета у человека и животных обеспечивается колбочками в сетчатке глаза. У людей трехцветное зрение, что означает наличие трех типов колбочек, позволяющих видеть красный, зеленый и синий цвета. У собак же зрение двухцветное, так как у них всего два типа колбочек, что позволяет им воспринимать желтый и синий цвета. Красный и зеленый собаки воспринимают как желтый», — приводит издание слова эксперта.

Из-за ограниченного восприятия цветов собаки компенсируют это повышенной чувствительностью к яркости визуальных сигналов. Эта способность помогает им лучше видеть в условиях сумерек и ночи.

По словам Стефани Шмидт, за зрение в условиях низкой освещенности отвечают палочки в сетчатке глаза. У собак их больше, чем у людей, что делает их зрение более приспособленным для ночного времени. Кроме того, глаза собак способны «отражать свет» благодаря слою, известному как тапетум (Tapetum Lucidum), который находится в сосудистой оболочке глаза. Это отражение света увеличивает яркость и улучшает зрение в темноте. Также зрачки собак расширяются в темноте сильнее, чем у людей, что позволяет им получать больше света и лучше видеть при низком уровне освещенности.

Что касается поля зрения, то у собак с длинной мордой оно может достигать 250 градусов. Это на 70 градусов больше, чем у людей, и на 50 градусов больше, чем у кошек, как отметила эксперт.

Она также добавила, что глаза собак в первую очередь адаптированы для восприятия удаленных движущихся объектов. Поэтому собаки в целом дальнозорки (до +4 диоптрий), хуже различают статические предметы, которые видят более размытыми, но способны воспринимать до 80 кадров в секунду (в то время как у людей — 50–60), что позволяет им улавливать даже самые мелкие детали в воздухе.

Оставить комментарий

Видео