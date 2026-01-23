Ранее считалось, что чувство ритма и такта в музыке — это исключительно человеческая черта. Однако новое исследование демонстрирует, что крысы также обладают этой способностью. Это открытие углубляет наше понимание животного разума и истоков музыки и танца.

Исследователи из Токийского университета в Японии обнаружили, что крысы, подобно людям, не могут устоять перед ритмичными музыкальными композициями, демонстрируя свое врожденное чувство такта. «Крысы проявляли естественную — то есть без предварительной подготовки или воздействия музыки — синхронизацию движений», — отметил доктор Хирокадзу Такахаши.

«Музыка оказывает значительное влияние на мозг, а также на эмоции и когнитивные процессы», — добавил Такахаши. Хотя ранее были зафиксированы случаи, когда животные танцевали под музыку — множество примеров можно найти в социальных сетях — исследование японских ученых стало одной из первых научных работ, посвященных этому феномену.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, десяти крысам установили беспроводные миниатюрные акселерометры для отслеживания малейших движений головы. Затем им воспроизводили одноминутные фрагменты Сонаты Моцарта для двух фортепиано в ре мажор, но в четырех различных темпах: 75%, 100%, 200% и 400% от оригинальной скорости. Также в исследовании участвовали двадцать добровольцев.

Ученые предположили, что крысы предпочтут более быстрые музыкальные произведения, поскольку их организм, включая сердечный ритм, функционирует в более быстром темпе, чем у человека.

Удивительные создания

Тем не менее, результаты показали, что как крысы, так и люди демонстрировали оптимальную синхронизацию движений при темпе музыки в диапазоне 120-140 ударов в минуту (120-140 bpm), что близко к исходным 132 ударам в минуту в композиции Моцарта. Исследовательская группа также отметила, что крысы и люди качали головой в унисон, а уровень движения головы снижался с увеличением скорости музыки. «Мы предположили, что кратковременная адаптация мозга связана с настройкой биений в слуховой коре. Мы смогли объяснить это, подгоняя наши данные о нейронной активности к математической модели адаптации», — сообщают исследователи.

«Кроме того, наша модель адаптации показала, что в ответ на случайные последовательности щелчков, наивысшая эффективность предсказания движений у крыс наблюдалась, когда средний интервал между стимулами (время между окончанием одного стимула и началом другого) составлял около 200 миллисекунд (одна тысячная секунды), что соответствует статистике межнотных интервалов в классической музыке», — объясняется в научной работе.

Теперь команда планирует изучить, как другие музыкальные аспекты (мелодия и гармония) влияют на динамику мозга. «Меня также как инженера интересует использование музыки для создания счастливой жизни», — подытожил Такахаши.