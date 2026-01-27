Медведь, лев, волк: кто самый эффективный хищник на Земле?

Дата публикации: 27.01.2026
Недавние исследования, проведенные в Университете Дикина в Австралии, пролили свет на интересный вопрос: одиночные хищники, такие как тигры и бурые медведи, убивают больше животных по сравнению с социальными хищниками, например, волками и львами.

Однако важно учитывать, что размер добычи тоже играет значительную роль в этом процессе. Одинокий хищник может поймать крупного оленя, который обеспечит его калориями гораздо лучше, чем множество мелких животных. Социальные хищники, хотя и охотятся реже, имеют возможность делить между собой более крупную добычу, что может быть выгодно для всей группы.

Исследование охватило около 200 научных работ и сосредоточилось на млекопитающих весом от 15 килограммов и более, что позволило получить обширные данные о различных стратегиях охоты.

Интересно отметить, что многие хищники также являются падальщиками, а это значительно усложняет оценку их влияния на экосистемы. В результате Homo sapiens остается главным хищником на Земле, используя свои уникальные способности и технологии для охоты и выживания.

Автор - Андрей Хазов
