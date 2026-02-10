Baltijas balss logotype
Какие виды займут место человека, если его не станет? 0 198

В мире животных
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие виды займут место человека, если его не станет?

Если человечество постигнет худший сценарий и оно вымрет, какая цивилизация придет на смену? Какие это будут существа?

Крысы

Когда человечество вымрет, крысы захватят города. По мнению британского ученого Р. Докинза, после того как грызуны все съедят, они начнут резко эволюционировать. Затем еда закончится, и они будут вынуждены вести борьбу друг с другом, что вызовет быструю смену их генераций. Поскольку социальные структуры грызунов довольно развиты и они являются высокоинтеллектуальными существами, у них есть все шансы занять место людей на Земле.

Медведи

По мнению британского исследователя Э. Беннисона, среди крупных млекопитающих медведи имеют больше всех перспектив занять главную роль на планете. С исчезновением людей повысится число травоядных животных, а это обогатит рацион хищников, придав им сил.

Собаки

Если людей не станет, руины городов наполнятся стаями собак. Вследствие глобальной катастрофы мог бы произойти массовый рост их популяции, что вызвало бы весьма интересные последствия.

Не секрет, что собаки — одни из умнейших животных. У них сложные социальные отношения, они испытывают эмоции, напоминающие человеческие. Собачьи стаи будут контролировать мегаполисы даже только благодаря своей численности.

Муравьи

В настоящее время на Земле обитают триллионы муравьев, в то время как людей — только 7,3 млрд. Они уже превосходят многих существ по уровню интеллектуального развития. Муравьиные колонии способны к выращиванию разных видов грибов и разведению тлей в качестве домашнего скота. Они применяют военную тактику и обладают всеми необходимыми средствами для захвата новых территорий.

Свиньи

Эти животные используют социальное воздействие, манипулируют сородичами, имеют долгосрочную память и удивительно быстро учатся. Считается, что они обладают даже более развитым интеллектом, чем собаки.

Осьминоги

Это сильные, ловкие, интеллектуально развитые животные, обучающиеся посредством наблюдения и использующие психологические ухищрения. Относительно размеров тела у них достаточно большой мозг. Их глаза видят приблизительно так же, как наши, а щупальца гораздо функциональнее человеческих. Они обладают такими перспективами, что ученый Р. Берк удивлен тем фактом, что они еще не захватили планету.

Еноты

Обладают развитым интеллектом, выстраивают сложные социальные структуры. Они вполне могут развиться в более крупные формы, склонные к доминированию.

Тараканы

Эти членистоногие способны пережить ядерный взрыв, а 10 процентов из них совершенно не воспринимают смертельные дозы радиации. Они чрезвычайно стремительно развиваются и размножаются бешеными темпами.

Обезьяны

Приматы действительно умны. Они способны обучиться языку жестов и иным видам коммуникации. В их сообществе очень сложная иерархия, они применяют инструменты, проявляют эмпатию, умеют планировать.

Вольбахия

У этой бактерии-паразита есть все шансы управлять планетой уже сегодня. Она руководит судьбой тысячей особей. Вольбахия живет внутри клеток насекомых и членистоногих и обладает ошеломительной властью над собственным хозяином. Разумеется, эта бактерия не представляет угрозы как существо, способное к интеллектуальному развитию. Однако в постапокалиптичном мире это может ей и не потребоваться, чтобы стать господствующим существом на Земле.

#животные #наука #биология #постапокалипсис #интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео