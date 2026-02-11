Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что огромный сетчатый питон (Malayopython reticulatus), найденный в регионе Марос в Индонезии в конце прошлого года, официально стал самой длинной дикой змеей с подтвержденной длиной.

По данным организации, длина самки змеи составляет 7,21 метра. Это значит, что если уложить этого гигантского питона поперек стандартных футбольных ворот FIFA, он практически полностью перекроет расстояние между штангами. Его длина также примерно соответствует длине шести с половиной тележек для покупок, поставленных одну за другой. Для сравнения, взрослые сетчатые питоны обычно достигают длины от 3,0 до 5,84 метра.

В настоящее время змея находится под наблюдением защитника природы Буди Пурванто, лицензированного специалиста по отлову змей Диаса Нуграхи и фотографа-натуралиста Раду Френтиу. Нуграха и Френтиу рассказали, что отправились на поиски этой впечатляющей змеи, услышав слухи о ее появлении. Они назвали ее Ибу Барон, или "Баронессой".

Помимо измерений с помощью геодезической рулетки, питона также взвесили, поместив его в большой брезентовый мешок. Его вес составил 96,5 кг, что примерно соответствует весу взрослой гигантской панды. Для этого использовались весы, обычно предназначенные для взвешивания мешков с рисом.

Индонезийские питоны (в основном, сетчатые) опасны для человека, хотя случаи нападения редки. Будучи неядовитыми, они убивают, удушая добычу своими сильными кольцами, и могут проглатывать крупных млекопитающих. Взрослые особи, достигающие значительных размеров, представляют угрозу, иногда нападая на людей в сельских районах.

