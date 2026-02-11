Лабрадор-ретривер занимает первое место среди самых популярных пород собак в мире. Это вполне объяснимо, ведь эти животные становятся не только преданными спутниками, но и часто работают в полиции или в качестве поводырей. Однако, согласно последним исследованиям, лабрадоры подвержены высокому риску развития как минимум 12 различных заболеваний.

Собаки не могут сообщить нам о своих недомоганиях, поэтому ветеринары рекомендуют заранее изучить, какие болезни могут угрожать данной породе, чтобы внимательно следить за первыми признаками заболеваний.

Несмотря на популярность лабрадоров, до сих пор было мало информации о состоянии здоровья этой породы по сравнению с другими. Чтобы получить более полное представление, исследователи из Королевского ветеринарного колледжа провели сравнение состояния здоровья 1 462 лабрадоров-ретриверов с 20 786 собаками других пород.

В ходе исследования специалисты составили перечень из 35 наиболее распространенных заболеваний среди собак, включая артрит, ушные инфекции и ожирение. Результаты показали, что лабрадоры-ретриверы имеют более высокий риск развития 12 из 35 заболеваний и пониженную вероятность семи из 35 расстройств по сравнению с другими породами. В отношении остальных 16 заболеваний различий не было обнаружено.

Выявлено, что пятью наиболее серьезными угрозами для здоровья лабрадоров-ретриверов являются артрит, липома, собачий кашель (инфекция дыхательных путей), раны с нарывами и ограничение подвижности суставов или их полная неподвижность. Наименее опасными для данной породы можно считать вывих коленной чашечки, шумы в сердце и заражение блохами.





