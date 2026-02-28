Жаба Brachycephalus pulex (Брахицефалус пулекс) была признана исследователями из Государственного университета Санта-Крус (США) самым крошечным позвоночным существом на планете. Результаты их исследования опубликованы в журнале Zoologica Scripta.

Этот вид обитает исключительно на нескольких холмах в южной части штата Баия (Бразилия). Ученые провели измерения 46 особей, и длина этих жаб составляет в среднем 7–8 мм.

Тем не менее, не исключено, что существуют и более мелкие позвоночные животные, которые пока не были обнаружены.