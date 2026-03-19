Знали ли вы об этом?

Шимпанзе являются всеядными существами, однако их рацион включает значительное количество мяса. Они способны охотиться на мелких животных, а также употребляют насекомых и птиц.

Шимпанзе активно применяют инструменты для различных целей, таких как добыча пищи, защита и общение. Они могут использовать ветки как палочки для ловли термитов, камни для раскалывания орехов и листья в качестве губок для питья.

Шимпанзе демонстрируют культурное поведение, что подразумевает, что разные группы могут иметь свои уникальные традиции и навыки, передающиеся из поколения в поколение.

Шимпанзе способны распознавать свое отражение в зеркале.

Шимпанзе обладают долговременной памятью и могут запоминать местоположение пищи и другие важные детали на протяжении длительного времени.