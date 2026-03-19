Знали ли вы об этом?
Шимпанзе являются всеядными существами, однако их рацион включает значительное количество мяса. Они способны охотиться на мелких животных, а также употребляют насекомых и птиц.
Шимпанзе активно применяют инструменты для различных целей, таких как добыча пищи, защита и общение. Они могут использовать ветки как палочки для ловли термитов, камни для раскалывания орехов и листья в качестве губок для питья.
Шимпанзе демонстрируют культурное поведение, что подразумевает, что разные группы могут иметь свои уникальные традиции и навыки, передающиеся из поколения в поколение.
Шимпанзе способны распознавать свое отражение в зеркале.
Шимпанзе обладают долговременной памятью и могут запоминать местоположение пищи и другие важные детали на протяжении длительного времени.
Оставить комментарий