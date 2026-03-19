Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять интересных фактов о шимпанзе

Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять интересных фактов о шимпанзе

Знали ли вы об этом?

 

Шимпанзе являются всеядными существами, однако их рацион включает значительное количество мяса. Они способны охотиться на мелких животных, а также употребляют насекомых и птиц.

Шимпанзе активно применяют инструменты для различных целей, таких как добыча пищи, защита и общение. Они могут использовать ветки как палочки для ловли термитов, камни для раскалывания орехов и листья в качестве губок для питья.

Шимпанзе демонстрируют культурное поведение, что подразумевает, что разные группы могут иметь свои уникальные традиции и навыки, передающиеся из поколения в поколение.

Шимпанзе способны распознавать свое отражение в зеркале.

Шимпанзе обладают долговременной памятью и могут запоминать местоположение пищи и другие важные детали на протяжении длительного времени.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео