В Африке можно встретить множество крупных кошек, но тигров среди них нет.

Львы, леопарды и тигры — все они относятся к семейству кошачьих, корни которого уходят в Африку. Примерно 2 миллиона лет назад одно из ответвлений этого семейства мигрировало на восток в Азию, где и возникли тигры. Однако, несмотря на успешную адаптацию в Азии, тигры так и не вернулись на африканский континент, и причины этого до сих пор остаются загадкой для ученых.

Семейство кошачьих (Felidae) включает около 37 родов и порядка 41 вида. Эти виды варьируются по размерам — от небольших домашних кошек до крупных хищников, таких как львы, тигры, пумы, леопарды и гепарды.

Многие исследователи полагают, что тигры исторически обитали на значительных территориях Азии, и их подвиды постепенно распространялись с течением времени. Однако ледниковые периоды и изменения географических границ, вероятно, затруднили возвращение тигров в Африку.

Хотя тигры не являются коренными жителями Африки, их можно увидеть в зоопарках и заповедниках, но в дикой природе они отсутствуют. Специалисты считают, что попытки вернуть тигров в Африку нецелесообразны, так как они адаптированы к другим условиям и, вероятно, столкнутся с трудностями в конкуренции с местными дикими кошками.

Сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения в таких странах, как Индия, Непал, Индонезия, Россия и Китай, в основном из-за разрушения их среды обитания, браконьерства и нехватки пищи. По данным Общества охраны диких животных (WCS), в дикой природе осталось всего около 3000 особей.