Американские зоотехники провели эксперимент, в ходе которого была осуществлена генетическая модификация коровы. В результате получена особая корова, способная производить молоко, обогащенное инсулином. Ранее различные ученые пытались извлечь инсулин из крупного рогатого скота, однако это первый случай, когда исследователи смогли «улучшить» корову для получения этого важного белка.

Для достижения поставленной цели исследовательская группа внедрила специфический сегмент человеческой ДНК, кодирующий проинсулин (белок, который преобразуется в инсулин), в ядра клеток десяти коровьих эмбрионов, которые затем были имплантированы в здоровых коров. Как сообщают зоотехники в своей статье, опубликованной в журнале Biotechnology Journal, один из генетически модифицированных эмбрионов привел к успешной беременности, в результате которой родился трансгенный теленок — самка, в геном которой был искусственно введен ген, не могущий быть получен при естественном скрещивании.

Когда теленок достиг зрелости для лактации, зоотехники несколько раз пытались его оплодотворить — как естественным, так и экстракорпоральным методом, а также искусственно, но ни один из подходов не дал результата. В итоге ученые применили гормональную индукцию и смогли добиться лактации у коровы.

Хотя количество молока, которое она производила, было небольшим, даже это позволило установить наличие специфических белков, отсутствующих у обычных коров.

В частности, исследователи обнаружили С-пептид (полипептид, образующийся при расщеплении проинсулина), который удаляется из человеческого проинсулина в процессе его превращения в инсулин. Это дало основание предположить, что ферменты коровьего молока могут преобразовывать «человеческий» проинсулин в инсулин.

Хотя конкретная концентрация инсулина в молоке пока не была подсчитана, ученые предполагают, что даже если из литра молока удастся извлечь хотя бы грамм белка, это уже станет значительным достижением. В конечном итоге зоотехники выразили надежду, что одно крупное стадо генетически модифицированных коров может обеспечить целый мир годовым запасом инсулина.

После коров внимание может быть обращено на земноводных — недавно в Бразилии была обнаружена первая амфибия, способная кормить своих детенышей молоком.