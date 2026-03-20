Какой рекорд установили белорусские суслики?

Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой рекорд установили белорусские суслики?

Крапчатые суслики, занесенные в Красную книгу Беларуси, вышли из спячки значительно раньше обычного.

 

Это явление связано с аномально теплой погодой. Орнитолог Сергей ШОКАЛО сообщил, что уже в конце февраля ему удалось обнаружить активных животных в Несвижском районе. Обычно суслики покидают свое состояние оцепенения в конце марта, но в этом году они проснулись гораздо раньше, и если температура снова понизится, то могут вновь впасть в спячку.

По словам эксперта, текущее пробуждение сусликов является самым ранним за все время наблюдений. Однако это не должно негативно сказаться на их здоровье, так как корма в виде трав уже достаточно.

В 2020 году в Беларуси насчитывалось 12 колоний этих грызунов, но к 2023 году, к сожалению, осталось всего 4, отметил Сергей Шокало.

Редакция BB.LV
