Ученые предложили разводить питонов для получения мяса 0 178

В мире животных
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые предложили разводить питонов для получения мяса

Международная группа исследователей из Великобритании, Австралии, ЮАР и Вьетнама изучила скорость роста сетчатых и бирманских питонов, а также их потребление пищи в период активного роста. Результаты показали, что эти рептилии быстро набирают вес в первый год жизни, при этом потребляя минимальное количество корма. Ученые пришли к выводу, что разведение этих змей ради мяса может стать эффективным способом обеспечения продовольственной безопасности.

 

В исследовании принимали участие ученые из Университета Маккуори и Университета Аделаиды в Австралии, а также исследователи из Оксфордского университета в Великобритании, Университета Витватерсранда в ЮАР и Института тропической биологии Вьетнамской академии наук и технологий.

В аннотации к своему исследованию авторы отметили, что истощение природных ресурсов и нарастающая климатическая нестабильность негативно влияют на сельское хозяйство, что требует поиска альтернативных источников питания.

«Разведение питонов уже зарекомендовало себя в Азии, однако не привлекло должного внимания со стороны ведущих агрономов. Мы провели измерения темпов роста двух видов крупных питонов (Malayopython reticulatus и Python bivittatus) на фермах в Таиланде и Вьетнаме, а также эксперименты по кормлению для оценки эффективности их производства», – комментируют исследователи.

Ученые выдвинули предположение, что разведение этих видов питонов может быть выгодным для фермеров, так как это крупные рептилии. Взрослые особи могут весить более 100 кг, а самки очень плодовиты. Они достигают половой зрелости к трем годам и способны откладывать до 100 яиц ежегодно на протяжении более 20 лет.

Исследование показало, что питоны быстро набирали вес в первый год жизни: сетчатые питоны прибавляли по 19 граммов в день, а бирманские – по 42 грамма.

Кроме того, когда рептилии оставались без пищи (в рамках эксперимента – до 4 месяцев), они теряли в среднем лишь 0,004% массы тела в день и вновь начинали быстро расти, как только им возобновляли доступ к пище.

«Способность питонов регулировать метаболические процессы и поддерживать свое состояние в условиях голода повышает продовольственную безопасность в нестабильных условиях, предполагая, что разведение питонов может стать гибким и эффективным решением проблемы глобальной нехватки продовольствия», – подчеркивают исследователи.

Ученые выяснили, что после разделки питона 82% его массы тела пригодно для употребления в пищу. По этому показателю питоны оказались наиболее экономически выгодными для разведения среди всех сельскохозяйственных животных.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Читайте нас также:
