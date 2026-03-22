Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Японский журавль расправил крылья 0 120

Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Теперь он больше не под угрозой.

В середине XX века его численность резко сократилась из-за чрезмерной охоты.

Японский журавль, которого также называют красноголовым журавлем больше не находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщило издание The Japan Times, ссылаясь на Министерство окружающей среды Японии.

В национальной классификации его статус понизили с «находящийся под угрозой исчезновения» (threatened) до категории «Близкий к угрожаемому положению» (Near-Threatened), что означает низкий риск исчезновения вида.

Японский журавль обитает на острове Хоккайдо. В середине XX века его численность резко сократилась из-за чрезмерной охоты: в 1952 году в природе оставалось всего 33 птицы. Позже положение удалось исправить благодаря многолетним природоохранным мерам, и сейчас в дикой природе живут около 1200 взрослых журавлей.

Одновременно министерство пересмотрело статус еще одного редкого вида – хохлатого ибиса. Его перевели из самой крайней категории - «находящийся на грани исчезновения» (critically endangered) в категорию «под угрозой исчезновения» (endangered) после того, как программу возвращения птиц в дикую природу начали успешно развивать на острове Садо.

Япония публикует национальный список редких и исчезающих видов с 1991 года. Обычно его пересматривают примерно раз в пять лет.

При этом общее в новой редакции списка число видов, находящихся под угрозой, выросло: теперь их 204. Это на 22 больше, чем прежде. Среди новых видов, включенных в перечень, оказалась и перелетная птица чернозобик.

Читайте нас также:
#животные #Япония #экология #природа #птицы #охота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео