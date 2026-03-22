Японский журавль, которого также называют красноголовым журавлем больше не находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщило издание The Japan Times, ссылаясь на Министерство окружающей среды Японии.

В национальной классификации его статус понизили с «находящийся под угрозой исчезновения» (threatened) до категории «Близкий к угрожаемому положению» (Near-Threatened), что означает низкий риск исчезновения вида.

Японский журавль обитает на острове Хоккайдо. В середине XX века его численность резко сократилась из-за чрезмерной охоты: в 1952 году в природе оставалось всего 33 птицы. Позже положение удалось исправить благодаря многолетним природоохранным мерам, и сейчас в дикой природе живут около 1200 взрослых журавлей.

Одновременно министерство пересмотрело статус еще одного редкого вида – хохлатого ибиса. Его перевели из самой крайней категории - «находящийся на грани исчезновения» (critically endangered) в категорию «под угрозой исчезновения» (endangered) после того, как программу возвращения птиц в дикую природу начали успешно развивать на острове Садо.

Япония публикует национальный список редких и исчезающих видов с 1991 года. Обычно его пересматривают примерно раз в пять лет.

При этом общее в новой редакции списка число видов, находящихся под угрозой, выросло: теперь их 204. Это на 22 больше, чем прежде. Среди новых видов, включенных в перечень, оказалась и перелетная птица чернозобик.