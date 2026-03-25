Выбирая прозвище для четвероногого друга, владельцы зачастую вдохновляются именами известных личностей, персонажей популярных произведений, кинокартин, мультфильмов и видеоигр. При этом, как рассказал кинолог В. Голубев, желательно отдать предпочтение имени, состоящему из 2–3 слогов.

Как говорит эксперт, главным ориентиром при подборе клички должно служить то, что она является командой, которая произносится чаще всего.

Гораздо проще повторить, к примеру, прозвище Рыжик, нежели всякий раз, подзывая любимца, выговаривать имя Виолетта, заявил специалист.

Кроме того, как заметил Голубев, если верно подобрать прозвище, это поспособствует более быстрому установлению связи между питомцем и владельцем. Специалист сказал, что длинное и трудновыговариваемое имя может путать собаку. Так что надо выбрать короткую, звонкую и простую кличку.