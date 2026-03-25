Знали ли вы об этом?

Тигры являются самыми крупными представителями семейства кошачьих на планете. Наиболее массивные подвиды, такие как сибирские тигры, могут достигать веса свыше 300 килограммов и длины до 3 метров.

Каждый тигр обладает уникальным узором полос на своей шерсти, что напоминает отпечатки пальцев у людей. Нет двух тигров с абсолютно идентичным рисунком.

Тигры способны прыгать на расстояние до 10 метров и на высоту до 5 метров, что делает их превосходными хищниками.

Тигры великолепно плавают и часто пересекают реки в поисках пищи или новых мест обитания. Некоторые подвиды тигров даже обитают на островах.

Самки тигров заботятся о своих детенышах, воспитывая их в течение двух лет, прежде чем они станут независимыми охотниками.