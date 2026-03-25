Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять интересных фактов о тиграх 0 170

В мире животных
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять интересных фактов о тиграх

Знали ли вы об этом?

 

Тигры являются самыми крупными представителями семейства кошачьих на планете. Наиболее массивные подвиды, такие как сибирские тигры, могут достигать веса свыше 300 килограммов и длины до 3 метров.

Каждый тигр обладает уникальным узором полос на своей шерсти, что напоминает отпечатки пальцев у людей. Нет двух тигров с абсолютно идентичным рисунком.

Тигры способны прыгать на расстояние до 10 метров и на высоту до 5 метров, что делает их превосходными хищниками.

Тигры великолепно плавают и часто пересекают реки в поисках пищи или новых мест обитания. Некоторые подвиды тигров даже обитают на островах.

Самки тигров заботятся о своих детенышах, воспитывая их в течение двух лет, прежде чем они станут независимыми охотниками.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео