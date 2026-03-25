Многие владельцы собак уверены, что их питомцы способны понимать человеческую речь, и в этом есть доля правды. Хотя не все слова им известны, собаки действительно могут выучить определённое количество терминов; в конце концов, они реагируют на наши команды. Ярким примером является бордер-колли по имени Чейзер, которая знала более тысячи слов, большинство из которых обозначали различные игрушки. Однако Чейзер была уникальным случаем.

Что касается обычных собак, которые не проходят специальную подготовку для распознавания множества предметов, возникает вопрос о том, как именно они учат человеческие слова. Понимает ли собака, услышавшая слово «мяч», что речь идет о конкретном круглом предмете, который кажется мягким на ощупь? Осознает ли она, что мяч отличается от палки? Или же, когда пёс слышит команду «мяч», у него срабатывает нечто вроде рефлекса на знакомые звуки человеческой речи?

Исследователи из Будапештского университета предполагают, что обычная собака вполне способна понять концепцию предмета — то есть осознать, чем мяч отличается от палки, и что слово «мяч» не относится к палке. В эксперименте участвовали двадцать семь собак различных пород, которых приводили в лабораторию их владельцы. На головы питомцев надевали электроды для считывания мозговых волн, а затем их укладывали на удобный матрас, где они должны были слушать команды. На стене находилось окно, которое периодически становилось прозрачным: когда звучал голос хозяина, окно открывалось, и в нём появлялся сам владелец с игрушкой в руках.

Суть эксперимента заключалась в том, что голос хозяина произносил фразу «Смотри, мяч!», в то время как сам хозяин в «окне» показывал либо мяч, либо что-то другое, например, верёвочную игрушку. Если собака действительно понимает, как определённые звуки речи связаны с конкретной игрушкой, она должна была удивиться, если на слове «мяч» в окне появится что-то иное. Удивление можно было зафиксировать по активности мозга — это характерный сигнал, который также возникает у людей, когда они сталкиваются с неожиданным. Исследователи зафиксировали такой сигнал удивления и у собак. Ранее уже изучали способность собак понимать смысл слов, но в данном случае эксперименты проводились с питомцами, которых специально не обучали. Таким образом, можно утверждать, что обычная собака в действительности понимает больше, чем кажется на первый взгляд. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.