Ранее было обнаружено, что у деревенских ласточек частота мутаций в Чернобыле в 2–10 раз выше. Местные полевки оказались более склонны к развитию катаракты, говорится в исследовании 2016 года.

Однако многие виды выживают и даже процветают в тени самой страшной ядерной катастрофы в истории.

Так, после катастрофы и последующей эвакуации населения 26 апреля 1986 года многие домашние собаки были брошены на произвол судьбы на территории вокруг бывшей электростанции. Из них сформировалась крепкая популяция, существующая доныне. По последним оценкам, в настоящее время вокруг АЭС проживает до 800 полудиких собак. Хотя они в основном сами заботятся о себе, редкие приезжие и исследователи подкармливают их.

Воздействие радиации сделало псов генетически отличными от своих собратьев в прочих частях планеты. Их ДНК изменилась настолько, что принадлежность собаки к чернобыльской зоне можно определить даже по внешним признакам. Однако они продолжают стойко выживать уже почти 40 лет.

У некоторых других созданий развились приспособления, помогающие пережить радиацию, как, к примеру, у восточной древесной лягушки. Как правило, она зеленая, однако в Чернобыле особи выглядят немного иначе. Обычно они более темного оттенка, а иногда и вовсе абсолютно черны. Это является результатом стремительной эволюции в ответ на радиоактивное излучение. Такие лягушки имеют больше меланина, который, как известно, снижает воздействие ультрафиолетового, а также ионизирующего излучения.

Популяции многих видов, обитающих в Чернобыле и его окрестностях, после катастрофы процветают по крайней мере в количественном отношении. По сути, Чернобыль сейчас является одним из крупнейших заповедников Европы.

Сегодня Чернобыльская зона отчуждения простирается на 2600 кв. км, в ней почти нет людей. Хотя потенциально опасные последствия радиационного облучения нельзя отрицать, некоторые эксперты утверждают: деятельность человека сегодня куда опаснее.

Без людей Чернобыль стал удивительным убежищем для всех видов животных, от оленей до кабанов. Особенно процветают волки: плотность их популяции в Зоне примерно в семь раз выше, чем в окружающих заповедниках. В одном исследовании использовались кадры с фотоловушек для идентификации 15 различных позвоночных, включая мышей, енотовидных собак, американских норок и евразийских выдр. Также были обнаружены серые неясыти, сойки, сороки и орланы-белохвосты. Растет и популяция бобров.

Даже дикие лошади, находящиеся под угрозой исчезновения, поселились в зоне отчуждения, используя заброшенные сооружения как укрытия.

Около 30 лошадей Пржевальского были завезены в Зону в 1998 году, чтобы спасти их от вымирания. Сегодня считается , что популяция достигла около 150 особей.